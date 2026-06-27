Liepājā decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus mudina pasteigties
SIA “Liepājas ūdens” aicina decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus steidzami pieslēgties centralizētajai kanalizācijai, jo gandrīz visiem Liepājā tas ir iespējams un esošās DKS bieži rada piesārņojumu un veselības riskus. Uzņēmums piedāvā konsultācijas un elastīgus maksājumu risinājumus, lai atvieglotu pievada izbūvi.
SIA “Liepājas ūdens”, kas uztur Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk DKS) reģistru un pārbauda šo sistēmu ekspluatāciju, atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, DKS īpašniekam līdz 2023. gada 31. decembrim bija jāizbūvē pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot gadījumu, ja DKS ir nodrošināts hermētiskums un tā tiek apsaimniekota atbilstoši prasībām.
Pēc pašreizējiem datiem, centralizētās kanalizācijas pakalpojumi Liepājas pilsētā ir nodrošināti 99,98 % iedzīvotāju, un tikai 11 īpašumiem piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads.
Tas nozīmē, ka faktiski visiem DKS īpašniekiem ir jāizbūvē pievads!
SIA “Liepājas ūdens” speciālisti ir apsekojuši DKS sistēmas un secinājums ir viens – tās netiek ekspluatētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un piesārņojums no tām nonāk vidē. Piesārņojums no kanalizācijas uzkrājas, tas nonāk gruntsūdeņos un, iespējams, arī savā vai blakus īpašumā esošā akā, no kuras tiek ņemts ūdens. Tuvojas vasara, būs silts un attiecīgi pieaugs arī nepatīkamo smaku izplatība. Gan pašiem, gan bērniem un mazbērniem uzturēties šāda piesārņojuma tuvumā noteikti nav un nebūs patīkami. Tāpat pastāv arī apdraudējums veselībai.
Kas jādara, lai uzsāktu ūdensapgādes un kanalizācijas pievada izbūvi savam īpašumam?
Lai uzsāktu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēguma izbūvi, namīpašnieki aicināti vērsties SIA “Liepājas ūdens” K.Valdemāra ielā 12, tel. 63423417, e-pasta adrese lu@liepajas-udens.lv.
Kādas ir kanalizācijas pievada izbūves izmaksas?
Pievada izbūves izmaksas ir atkarīgas no nepieciešamo cauruļvadu garuma un materiāla, kā arī no katras konkrētās situācijas – ielu tīklu un mājas izvadu novietojuma, iespējamiem ierobežojumiem – siltumnīca, dārza stādījumi, bruģis iekšpagalmā, u.c., kas var palielināt cauruļvadu garumu un attiecīgi izmaksas.
Ir aprēķināts, ka kanalizācijas pievada izmaksas ir apmēram 30 EUR par vienu metru. Ja nepieciešama kanalizācijas aka, tad tas vēl papildus izmaksās apmēram 240 EUR. Tātad kopējās izmaksas kanalizācijas pievadam ar garumu 10 metri, un vienu kanalizācijas aku ir apmēram 540 EUR. Īpašniekiem jārēķinās, ka zālāja un pagalma seguma atjaunošanas darbi jāveic par saviem līdzekļiem.
Vai ir kāds risinājums, ja ir nepietiekami finanšu līdzekļi?
SIA „Liepājas ūdens” var piedāvāt dažādus risinājumus, lai palīdzētu un atbalstītu ikviena iedzīvotāja vēlmi saņemt centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Uzņēmums strādā ar katru potenciālo klientu individuāli un izskata konkrētos tehniskos risinājumus, kas būtu ekonomiski visizdevīgākie mājas īpašniekiem. Uzņēmuma speciālisti sniedz bezmaksas konsultāciju par nepieciešamiem materiāliem, pievada izbūves darbiem un izmaksām.
Attiecīgi var tikt noslēgta vienošanās par atliktu maksājumu, vai pakāpenisku izmaksu nomaksu gada vai divu gadu garumā. Katram konkrētam gadījumam uzņēmums meklē tādus risinājums, kas varētu būt pieņemami arī iedzīvotājiem, kuriem ir finansiāli mazākas iespējas segt nepieciešamos izdevumus.
SIA “Liepājas ūdens” izsaka cerību, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotāju skaits 2026. gadā samazināsies un mēs kopīgiem spēkiem uzlabosim vidi Liepājas pilsētā!