"Lēmums ir gļēvs un politiski motivēts!" Āboliņš atsakās no "Spēlmaņu nakts" nominācijas, solidarizējoties ar Šapiro
Jaunā Rīgas teātra (JRT) aktieris Gundars Āboliņš ir atsaucis savu kandidatūru šī gada "Spēlmaņu nakts" balvai, protestējot pret žūrijas pieņemto lēmumu no nominantu saraksta svītrot režisoru Ādolfu Šapiro saistībā ar viņa viesošanos Maskavā.
Sociālajos tīklos publicētajā ierakstā Āboliņš raksta: "Ar šo paziņoju teātrai mīlošajai un cienošajai sabiedrībai, ka atsaucu savu kandidatūru 2026. gada "Spēlmaņu nakts" nominācijai "Gada aktieris"." Viņš norāda, ka žūrijas komisijas lēmumu uzskata par "neprofesionālu, gļēvu un politiski motivētu".
Ādolfs Šapiro ir viens no maniem skolotājiem, tāpēc šajā sarežģītajā situācijā palieku ar savu skolotāju. Tagad esam atkārtojuši kļūdu, ko jau reiz izdarījām pirms apmēram 30 gadiem," Āboliņš norāda.
"Spēlmaņu nakts" žūrija uzsver, ka, Krievijai turpinot pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, tā uzskata par neiespējamu publisku atzinību māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā. Žūrija nolēma svītrot no nominantu saraksta Šapiro kategorijā "Gada režisors" un izrādi "Dons Kihots" kategorijā "Gada lielās formas izrāde".