Pēc Jāņu brīvdienām strauji pieaudzis pacientu skaits Atkarību ārstēšanas nodaļā.
Sabiedrība
Šodien 10:44
Uz 28 gultasvietām 32 pacienti: pēc Jāņu brīvdienām strauji pieaudzis pacientu skaits Atkarību ārstēšanas nodaļā
Pēc garajām Jāņu brīvdienām Nacionālā psihiskās veselības centra Atkarību ārstēšanas nodaļa ir pārpildīta – uz 28 gultasvietām ārstējas 32 pacienti, bet atsevišķos brīžos to skaits sasniedz pat 35, ziņo Latvijas Televīzija.
Nodaļas virsārste Sarmīte Skaida norāda, ka satraucoši pieaudzis pirmreizējo pacientu skaits. Slimnīcā arvien biežāk nonāk gan jaunāki, gan vecāki cilvēki, kuri alkoholu izmanto kā veidu, lai tiktu galā ar stresu, konfliktiem vai citām dzīves grūtībām. Nereti pārmērīga alkohola lietošana saistīta arī ar paškaitējošu uzvedību, piemēram, roku griešanu vai medikamentu pārdozēšanu.
Vienlaikus pieaug arī pacientu alkohola reibuma pakāpe. Pēc ārstu novērojumiem, slimnīcā arvien biežāk nonāk cilvēki ar četrām līdz piecām promilēm alkohola asinīs, bet pacientu ar nelielu reibumu praktiski vairs nav. Tas, pēc mediķu teiktā, liecina par regulāru un intensīvu alkohola lietošanu.