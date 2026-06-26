Režisors Ādolfs Šapiro piedalījies pasākumā Krievijā laikā, kad tā turpina asiņaino uzbrukumu Ukrainai.
Kultūra
Šodien 15:55
Pēc Šapiro dalības pasākumā Maskavā no "Spēlmaņu nakts" nominācijām svītro režisoru un izrādi "Dons Kihots"
Pēc režisora Ādolfa Šapiro dalības pasākumā Maskavā "Spēlmaņu nakts" žūrijas komisija no teātra balvu nomināciju saraksta svītrojusi režisoru un viņa iestudējumu "Dons Kihots" Jaunajā Rīgas teātrī, izriet no komisijas paziņojuma.
Kā informēja "Spēlmaņu nakts" žūrijas koordinators Ričards Vorobjovs, pagājušās sezonas "Spēlmaņu nakts" nominācijas sēde notika 16. jūnijā, savukārt nomināciju saraksts tika publiskots 18. jūnijā.
Tobrīd žūrija nebija informēta, ka 18. jūnijā Maskavā, Antona Čehova Maskavas Dailes teātrī bija ieplānota tikšanās ar režisoru Šapiro, kas šajā datumā arī notikusi.
"Spēlmaņu nakts" žūrija uzsver, ka, Krievijai turpinot pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, tā uzskata par neiespējamu publisku atzinību māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā. Žūrija nolēma svītrot no nominantu saraksta Šapiro kategorijā "Gada režisors" un izrādi "Dons Kihots" kategorijā "Gada lielās formas izrāde".