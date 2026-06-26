Mārtiņš Vērdiņš. Foto no personīgā arhīva.
Sabiedrība
Šodien 15:49
Mūžībā devies leģendārais latviešu aktieris Mārtiņš Vērdiņš
Ar sēru vēsti dalījusies Latvijas Teātra darbinieku savienība - neilgi pirms Jāņiem mūžībā devies leģendārais latviešu aktieris Mārtiņš Vērdiņš. Viņam bija 85 gadi.
"Sveicināti, mani mīļie draugi, kolēģi, skatītāji un visi, kurus dzīves ceļi reiz veda man pretī! Te Es! Mārtiņš Vērdiņš (25.01.1941.-19.06.2026.) - aktieris, mākslinieks, gleznotājs, dekorators, rakstnieks, šoferis, apsargs, zemessargs, Latvijas patriots un vēl šis tas pa vidu.
Gribēju Jums pavēstīt, ka neilgi pirms Jāņiem, esmu pametis šīs zemes skatuvi. Izrāde manā lomā ir nospēlēta. Izspēlēta līdz galam un pilnībā. Priekškars aizveras lēni… Es dodos tālāk. Tur, kur laikam ir cita režija, dekorācijas, citi skatītāji...
Neskumstiet ilgi, ka esmu aizgājis... Pasmaidiet par to, ka reiz satikāmies! Esmu dzīvi dzīvojis piepildīti un ilgi. Dzīvi, kurā bija sapņi, darbs, mīlestība, draugi un krāsu gamma," teikts paziņojumā.