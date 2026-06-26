Iepriecina Liepājas slimnīcas mazos pacientus
Atzīmējot 30 gadu jubileju, “Baltic Candles Ltd.” Jens Thorup vārdā ziedoja 500 eiro vērtas rotaļlietas Liepājas Reģionālās slimnīcas Bērnu un Uzņemšanas nodaļu Drosmes kastēm, lai sniegtu mazajiem pacientiem prieku un iedrošinājumu ārstēšanās laikā. Ziedojums jau pirmajā dienā sagādāja sirsnīgu pārsteigumu Matīsam viņa 17. dzimšanas dienā.
Atzīmējot uzņēmuma “Baltic Candles Ltd.” 30 gadu jubileju, Jens Thorup vārdā pirms pašiem Līgo svētkiem Liepājas Reģionālās slimnīcas Bērnu nodaļā tika nogādāts papildinājums Drosmes kastei, ziedojot rotaļlietas un bērnu preces 500 eiro vērtībā.
Jubilejas gads ir nozīmīgs atskaites punkts ikvienam uzņēmumam, un “Baltic Candles Ltd.” to izvēlējies atzīmēt ar sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu. Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka trīsdesmit gadu laikā gūtie panākumi balstīti rūpēs par cilvēkiem, uzticībā sadarbības partneriem, mērķtiecībā un spējā pārvarēt izaicinājumus.
Ziedojums papildinās Drosmes kasti, sniedzot mazajiem pacientiem prieku, iedrošinājumu un pozitīvas emocijas ārstēšanās laikā. Dažādas rotaļlietas, spēles un radošie komplekti palīdz bērniem vieglāk pārvarēt satraukumu, kas nereti saistīts ar ārstniecības procesu un uzturēšanos slimnīcā.
Daļa no ziedotajām mantām nogādāta arī slimnīcas Uzņemšanas nodaļā Drosmes kastes papildināšanai. Arī tur ik dienu nonāk bērni, kuriem nepieciešams uzmundrinājums, drosmes deva un kāds jauks pārsteigums, lai mazinātu satraukumu pirms izmeklējumiem vai ārstniecības procedūrām.
Īpaši aizkustinošs bija brīdis, kad jau tajā pašā dienā viena no ziedotajām dāvanām nonāca pie Matīsa, kurš ārstējas Bērnu nodaļā. Tieši šajā dienā viņš svinēja savu 17. dzimšanas dienu, un saņemtā bumba kļuva par patīkamu un negaidītu dzimšanas dienas pārsteigumu.
Liepājas Reģionālā slimnīca augstu novērtē uzņēmumu un sabiedrības iesaisti, kas palīdz radīt bērniem draudzīgāku un atbalstošāku vidi.
Sirsnīgi sveicam “Baltic Candles Ltd.” 30 gadu jubilejā un pateicamies par dāsno ieguldījumu mūsu mazo pacientu labsajūtā. Lai arī turpmāk netrūkst jaunu ideju, veiksmīgu ieceru un iedvesmojošu iniciatīvu!
Paldies “Baltic Candles Ltd.” un Jens Thorup par rūpēm un atbalstu Liepājas Reģionālās slimnīcas Bērnu nodaļas un Uzņemšanas nodaļas mazajiem pacientiem.