Cēsu mākslas festivāls svin apaļu jubileju un piedāvās daudzveidīgu programmu
Vasaras kultūras kulminācijai tuvojoties, 18. jūlijā jau divdesmito reizi pēc kārtas tiks atklāts Cēsu Mākslas festivāls, piedāvājot ekskluzīvu profesionālās mākslas, mūzikas un teātra programmu.
Festivāls norisināsies no 18. jūlija līdz 30. augustam. Programmā šovasar izskanēs unikāli muzikāli notikumi – Riharda Vāgnera operas “Loengrīns” koncertatskaņojums diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā 6. un 8. augustā, kā arī Leonarda Bernsteina operetes “Kandids” koncertuzvedums 15. augustā Jāņa Liepiņa vadībā un Mārtiņa Meijera režijā. Festivālu 18. jūlijā atklās vizuālās mākslas programma, kurā iekļauti trīs atšķirīgi mākslas projekti – mākslinieces Amandas Ziemeles personālizstāde “Otrajā stāvā” Cēsu Jaunajā pilī, mākslinieku grupas Famous 5 objekts “Laiks rādīs” koncertzāles “Cēsis” galerijā un pilsētvidē integrētais vides mākslas projekts “paceļam karogus”.
Viens no jubilejas sezonas centrālajiem notikumiem būs Riharda Vāgnera operas “Loengrīns” koncertatskaņojums 6. un 8. augustā koncertzālē “Cēsis”, turpinot jau par tradīciju kļuvušo “Cēsu vāgneriānu”. Diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā uz skatuves satiksies izcils starptautisku opermākslinieku ansamblis, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) un Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” (VAK “Latvija”). Kā katru gadu R. Vāgnera operu koncertatskaņojumos Cēsu koncertzālē, solisti būs pasaules klases zvaigznes. Līdzās operdīvai Vidai Miknevičiūtei Loengrīna lomā debitēs jaunā somu operas zvaigzne Johans Krogiuss, uz skatuves būs arī Tuija Knihtila (Somija), Markuss Makvarts (Vācija), Tīmo Rīhonens (Somija), kā arī mūsu pašu izcilais Ričards Mačanovskis.
Savukārt nākamajā nedēļas nogalē 15. augustā, koncertzālē “Cēsis” izskanēs Leonarda Bernsteina operetes “Kandids” koncertuzvedums diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā un Mārtiņa Meijera režijā. Titullomu atveidos Mūzikas balvas laureāts Eduards Rediko, parējās lomās – Artis Robežnieks, Agate Grīnhofa, Ralfs Puzāns, Gerda Igaune un Una Stade. Pēc Voltēra filozofiskās satīras motīviem tapušais “Kandids” ir viens no pasaulē iecienītākajiem muzikālā teātra darbiem, kas asprātīgi un aizkustinoši stāsta par cerības saglabāšanu netaisnības pilnā pasaulē, liekot aizdomāties par robežu starp optimismu un naivumu. Iestudējums top sadarbībā ar Dailes teātri.
No 18. jūlija līdz 23. augustam festivāls piedāvās vizuālās mākslas programmu, kurā iekļauti trīs lielformāta projekti, kas akcentē mākslas lomu mūsdienu haotiskajā un intensīvajā pasaulē. Šī gada programma atbalsta māksliniecisko jaunradi un Latvijas mākslas telpai nozīmīgu lielformāta projektu realizāciju, iepazīstinot ar laikmetīgās mākslas hrestomātiskiem paraugiem un sniedzot iespēju mākslai komunicēt ar auditoriju arī pilsētvidē.