Vairākos reģionālo autobusu maršrutos Kurzemē gaidāmas izmaiņas
No 1. jūlija stājas spēkā izmaiņas vairākos Kurzemes reģionālajos autobusu maršrutos, tostarp Ventspils–Ziras, Liepāja–Ventspils un Rīga–Tukums–Talsi–Ventspils, ar pielāgotiem reisu laikiem un jaunu pieturu “Ploce”. Pasažieriem ieteikts sekot jaunajiem kustības sarakstiem ATD un pārvadātāju kanālos.
No šī gada 1. jūlija būs izmaiņas vairākos trīs reģionālo autobusu maršrutos Kurzemē - Ventspils–Ziras, Liepāja–Ventspils un Rīga–Tukums–Talsi–Ventspils.
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6079 Ventspils–Ziras agrais rīta reiss no Ventspils autoostas no pirmdienas līdz sestdienai (ne svētku dienās) turpmāk tiks uzsākts desmit minūtes vēlāk – plkst. 6.10 (iepriekš – plkst. 6.00), savukārt atpakaļceļā reisā plkst. 6.45 no Zirām autobuss pieturās apstāsies mainītos laikos un galapunktā Ventspils autoostā iebrauks nedaudz agrāk - plkst. 7.25 (iepriekš - plkst. 7.36).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7699 Liepāja–Ventspils vairākos reisos tiek iekļauta pietura “Ploce”, kas atrodas Dienvidkurzemes novada Vērgales pagastā uz autoceļa P111 Ventspils (Leči)–Grobiņa, tādējādi pagasta iedzīvotājiem nodrošinot ērtāku nokļūšanu Liepājā un Ventspilī – no Liepājas autoostas reisos plkst. 11.40 un plkst. 20.15, kā arī no Ventspils autoostas reisos plkst. 17.30 un plkst. 8.30.
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7948 Rīga–Tukums–Talsi–Ventspils autobuss rīta reisā, plkst. 9.50 izbraucot no Ventspils autoostas, brauks ātrāk, līdz ar to apstāšanās laiki pārējās pieturās mainīsies un galapunktā Rīgas starptautiskajā autoostā tas iebrauks agrāk - plkst. 13.30 (iepriekš - plkst. 14.05).
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina PSIA "Ventspils reiss". Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioniem.
Aicinām pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD mājaslapā un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla 1188.lv sadaļā “Satiksme”.
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.