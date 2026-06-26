Mīklaina sērga Lielajā Ludzas ezerā: iedzīvotāji ceļ trauksmi par masveidā bojāgājušiem zandartiem
Ludzas novada pašvaldība pēdējo dienu laikā ir saņēmusi vairākus iedzīvotāju zvanus un ziņojumus par Lielajā Ludzas ezerā konstatētiem bojā gājušiem zandartiem, informēja Ludzas novada pašvaldības vides inženieris Aleksandrs Narnickis.
Pašlaik saņemtā informācija liecina, ka bojā ir gājuši tieši zandarti, savukārt citu zivju sugu bojāeja pagaidām nav konstatēta.
Lai noskaidrotu iespējamos zivju bojāejas cēloņus, Ludzas novada pašvaldība ir sazinājusies ar atbildīgajām institūcijām. Par situāciju ir informēts Valsts vides dienests, un 22. jūnijā dažādās Lielā Ludzas ezera vietās tika veikti izšķīdušā skābekļa līmeņa mērījumi.
Saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju, veiktie mērījumi liecina, ka izšķīdušā skābekļa līmenis ezerā ir normas robežās. Tas nozīmē, ka zivju bojāejas cēloņi, visticamāk, ir saistīti ar citiem faktoriem, kuru noskaidrošanai nepieciešama papildu izmeklēšana un analīzes, norāda Narnickis.
Pašvaldība ir sazinājusies arī ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR, lai veiktu laboratoriskās analīzes un noskaidrotu iespējamos zivju bojāejas iemeslus.
Patlaban tiek gaidīti analīžu rezultāti un speciālistu atzinumi. Ludzas novada pašvaldība turpina sadarboties ar atbildīgajām institūcijām un seko situācijas attīstībai. Tiklīdz būs pieejama papildu informācija par zivju bojāejas cēloņiem, sabiedrība par to tiks informēta, sola Narnickis.