Pēc hakeru uzbrukuma "Latvijas valsts mežiem" policija sāk kriminālprocesu
Valsts policija sākusi kriminālprocesu saistībā ar hakeru uzbrukumu AS "Latvijas valsts meži" (LVM). Kiberuzbrucējiem izdevās uzlauzt uzņēmuma IT sistēmas un iegūt kontroli pār tajās esošajiem datiem.
Policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde sākusi kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma pantu par automatizētas datu apstrādes sistēmas, kas apstrādā informāciju, kura saistīta ar valsts politisko, ekonomisko, militāro, sociālo vai citu drošību, darbības apzinātu traucēšanu.
Patlaban LVM informācijas tehnoloģiju (IT) komanda pakāpeniski atjauno uzņēmuma iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību. LVM IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins norādīja, ka daļa sistēmu jau ir pieejamas darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešamas komunikācijai ar sadarbības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu "LVM GEO" un "Mednis" darbības atjaunošana, ko izmanto atpūtnieki, mednieki un meža nozares darbinieki.
Pēc uzbrukuma drošības apsvērumu dēļ tika atslēgtas un nebija pieejamas LVM uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas - "LVM GEO", karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne "Mednis". Tāpat tika atslēgtas arī vairākas LVM iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar LVM pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem.
Kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītāja Baiba Kaškina ir izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums. Uzbrucēji nosacīti neslēpjas - lai arī viņu personības nav zināmas, tie savas darbības aprakstījuši kādā hakeru forumā, kurā lielījušies ar "trofejām". Līdzīgi tie uzbrukuši arī citiem uzņēmumiem citviet pasaulē.