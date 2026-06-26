Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās dienās
Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās, informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Sestdien pēcpusdienā daudzviet Latvijā gaidāms stiprs karstums. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27, plus 30 grādiem. Savukārt svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaidāms ļoti stiprs karstums. Gaiss iesils līdz plus 31, plus 35 grādiem.
Kā norādīts brīdinājumā, karstums rada papildu slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām. Ļoti stipra karstuma laikā veselības traucējumu riskam tiek pakļauts plašs iedzīvotāju loks, bet sevišķa piesardzība jāievēro gados vecākiem cilvēkiem, zīdaiņiem, kā arī citu vecuma grupu pārstāvjiem, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām.
Karstā laikā nepieciešams vairāk nekā ierasts uzņemt šķidrumu, naktī vēdināt telpas, bet dienā aizvērt aizkarus vai žalūzijas. Nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros, vajag izvairīties no ilgstošām fiziskām aktivitātēm, kā arī izvēlēties vieglu, elpojošu un gaišu apģērbu.
Karstā laikā jāparūpējas arī par mājdzīvniekiem, nodrošinot tos ar svaigu ūdeni. Ļoti stipra karstuma laikā vairāk nekā ierasts cilvēku izvēlas atpūsties pie ūdens, kas paaugstina potenciālo nelaimes gadījumu risku. Pārkarsis cilvēks nedrīkst strauji iet aukstā ūdenī. Strauja temperatūras maiņa var izraisīt sirds ritma traucējumus un pēkšņu nāvi.