Eiropols: Eiropā darbojas vairāk nekā 700 organizētās noziedzības grupējumu
Eiropola veiktā izmeklēšana liecina, ka Eiropā pašlaik darbojas 731 organizētās noziedzības tīkls, kuros iesaistīti vairāk nekā 400 000 cilvēku no 118 valstīm. Secinājumi atklājuši organizētās noziedzības plašo mērogu visā Eiropā
Saskaņā ar Eiropola pētījumu noziedzīgie grupējumi bieži izvērš savu darbību pāri robežām un darbojas ļoti profesionāli, turklāt 85% grupējumu savu noziedzīgo darbību veikšanai izmanto legālas uzņēmējdarbības struktūras.
Šie grupējumi darbojas visās noziedzības jomās, tostarp narkotiku kontrabandā, kibernoziedzībā, migrantu kontrabandā, cilvēku tirdzniecībā, krāpšanā un naudas atmazgāšanā, un savas darbības veikšanai izmanto digitālos un tehnoloģiskos sasniegumus, globālo tirdzniecību un ģeopolitisko nestabilitāti.
Pirms diviem gadiem Eiropols iepazīstināja ar pirmo visaptverošo pētījumu par noziedzīgajiem tīkliem Eiropā. Pētījuma turpinājums liecina, ka 76% no tīkliem, kas ir aktīvi šobrīd, ir jauni. Tomēr Eiropols identificēja 198 bandas, kas veido noziedzīgās pasaules kodolu.
Pētījumā pirms diviem gadiem tika identificēts 821 organizētās noziedzības tīkls. Pēc ekspertu domām, šī izmaiņa ne vienmēr liecina par izmeklētāju panākumiem, bet arī parāda, cik elastīgi ir šie tīkli un cik ātri tie pārstrukturējas, saskaroties ar policijas izmeklēšanas radīto spiedienu. Kaut arī bandu līderu aizturēšana var destabilizēt tīklu, ātri vien parādās jauni dalībnieki, kas cenšas izmantot radušos vadības vakuumu. .