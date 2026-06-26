Kremļa spiegi sēdēs cietumā: Rīgā notiesā Svetlanu Nikolajevu un Sergeju Sidorovu
Rīgas pilsētas tiesa piektdien par vainīgiem neizpaužamu ziņu vākšanā un nodošanā Krievijas labā atzina Svetlanu Nikolajevu un taksistu Sergeju Sidorovu, piespriežot viņiem attiecīgi piecu un sešu gadu cietumsodus.
Tiesa Nikolajevai piesprieda piecu gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. Ņemot vērā viņas pavadīto laiku apcietinājumā, Nikolajevai cietumā būs jāpavada vēl divi gadi un desmit mēneši. Sidorovam piespriests sešu gadu cietumsods un probācijas uzraudzība uz diviem gadiem. Ieskaitot apcietinājumā pavadīto laiku, viņam cietumā būs jāizcieš vēl trīs gadi un desmit mēneši.
Nikolajevai un Sidorovam noteiktais drošības līdzeklis - apcietinājums - atstāts negrozīts līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim. Spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt augstākās tiesu instancēs.
Jau ziņots, ka Sidorovs apsūdzēts par lūgumu kādam apcietinātajam noskaidrot citu spiegošanā apsūdzēto personu vārdus. Sidorovam vēlāk tika nodoti personas dati par trim šādām personām. Sidorova aizstāve tiesas debašu laikā minēja apsūdzētā liecības, ko viņš bija sniedzis iepriekš, skaidrojot, ka viņa vārdi "tādi paši spiegi kā es" interpretējami kā "tādi paši viltus spiegi kā es".
Nikolajeva, kura apsūdzēta kopā ar Sidorovu, tika iesaistīta šajā krimināllietā pēc tam, kad atklājās, ka viņa devusies uz Krieviju, lai ne tikai palīdzētu savam dēlam ar dažādiem dokumentiem, bet arī, pēc viņas vārdiem, saņemtu naudu no Sidorova radinieces, kas bija paredzēta advokāta apmaksai.
Apsūdzībā teikts, ka tādējādi Nikolajeva nodevusi informāciju par apcietinātajiem, par kuriem guva ziņas Sidorovs. Pēc aizstāves teiktā, Sidorova māte pati uzrunājusi Nikolajevu, jo iepriekš abi apsūdzētie bija klasesbiedri. Kā norādīja advokāte, apsūdzētie savā starpā esot sazinājušies tikai vienu reizi telefoniski un saruna ilgusi 32 sekundes.
Jau ziņots, ka apsūdzības Sidorovam un Nikolajevai celtas par neizpaužamu ziņu vākšanu Krievijas labā. Nikolajeva ir Aleksandra Dubjago māte. Dubjago 2022. gada 10. maijā pie okupācijas pieminekļa Pārdaugavā staigāja ar Krievijas karogu. Par šīm darbībām pret Dubjago tika sākts kriminālprocess, un Dubjago pat kādu laiku pavadīja apcietinājumā, taču vēlāk Valsts drošības dienests (VDD) lietu izbeidza.
Iepriekš VDD informēja, ka kriminālprocesu pret šajā lietā tiesājamajām personām dienests sāka 2024. gada 2. maijā. Kriminālprocesā VDD ir veicis kriminālprocesuālas darbības vairākos objektos Rīgā un tās apkaimē.
Kā liecina VDD izmeklēšanas laikā iegūtā informācija, personas nelikumīgi vāca un nodeva Krievijai neizpaužamas ziņas par citām personām, kuras Latvijā tiek turētas aizdomās par spiegošanu un kurām ir piemērots apcietinājums.
Rīgas pilsētas tiesa pērn oktobrī citā lietā Sidorovu atzina par vainīgu spiegošanā Krievijas labā, sodot viņu ar brīvības atņemšanu uz septiņiem gadiem un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. Spriedums tika pārsūdzēts.
Sidorovam sākotnēji bija piemērots apcietinājums, taču vēlāk tiesa to atcēla, līdz Sidorovu un Nikolajevu atkal aizturēja.