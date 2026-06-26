Raita Saleniece bija pazīstama ar ieguldījumu pasaules pasaku popularizēšanā latviešu valodā..
Sabiedrība
Šodien 13:11
Mūžībā devusies tulkotāja un pasaku zinātāja Raita Saleniece
Redaktore, tulkotāja un pasaku pētniece Raita Saleniece bija pazīstama ar ieguldījumu pasaules pasaku popularizēšanā latviešu valodā.
"Raitu satikām vēl pavisam nesen, lai parunātos ar viņu par grāmatām, literatūru un “Pentameronu”, kura piedzīvošana latviski bijis viens no viņas mūža sapņiem. Ir sapņi, kas piepildās," norāda grāmatnīca "Jānis Roze".
Raita Saleniece bija latviešu redaktore, tulkotāja un izcila pasaku zinātāja. Viņa rediģējusi daudzus literāros darbus, sagatavojusi izdošanai pasaku izlasi "Pasakas par mīlestību", bet par vienu no viņas nozīmīgākajiem mūža veikumiem kļuva Džambatistas Baziles 17. gadsimta klasikas "Pentamerons" tulkojums un sagatavošana izdošanai latviešu valodā.
Jauns.lv un "Jānis Roze" izsaka dziļu līdzjūtību Raitas tuviniekiem un talanta cienītājiem!