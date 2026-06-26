Rīgas ZOO aicina vecākus pirms apmeklējuma izdarīt vienu svarīgu lietu
Vasara ir viens no rosīgākajiem laikiem Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, un plašajā teritorijā ik dienu viesojas simtiem ģimeņu. Lai zoodārza apmeklējums nekļūtu par satraukuma pilnu piedzīvojumu, zoodārza darbinieki aicina vecākus iepriekš pārrunāt ar bērniem, kā rīkoties, ja viņi pēkšņi pazaudē vecākus no redzesloka.
Viens no vienkāršākajiem, bet efektīvākajiem padomiem – pirms ieejas zoodārzā nofotografēt bērnu. Ja mazais apmeklētājs pazūd, svaigs foto telefonā palīdzēs darbiniekiem daudz ātrāk viņu atpazīt un atrast. Vēl labāk, ja bērnam mugurā ir košs apģērbs, kas izceļas uz apkārtējās vides fona.
Ne mazāk svarīgi ir bērnam līdzi iedot zīmīti ar vecāku tālruņa numuru vai uzlikt drošības aproci ar kontaktinformāciju. Savukārt vecākiem pirms došanās ceļā jāpārliecinās, ka mobilais tālrunis ir uzlādēts un tam ir ieslēgta skaņa.
Zoodārzs iesaka bērniem iemācīt vienu ļoti svarīgu noteikumu – ja vairs neredzi mammu vai tēti, nekur neej un nemeklē viņus pats. Drošākais ir apstāties un palikt turpat, kur bērns atrodas. Tas ievērojami atvieglo meklēšanu un ļauj vecākiem bērnu atrast daudz ātrāk.
Ja bērns tomēr apmaldās, palīdzību var lūgt jebkuram zoodārza darbiniekam formastērpā. Darbinieki nekavējoties sazināsies ar Iekšējās drošības dienestu un uzsāks meklēšanu.
Savukārt vecākiem, pamanot, ka bērns pazudis no redzesloka, nevajadzētu pašiem steigties pārmeklēt visu teritoriju. Daudz efektīvāk ir uzreiz informēt tuvāko zoodārza darbinieku, jo jo ātrāk tiek saņemta informācija, jo ātrāk iespējams atrast pazudušo bērnu.
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs novēl ikvienai ģimenei drošu, mierīgu un patīkamu vasaras atpūtu, vienlaikus atgādinot – dažas minūtes, sagatavojoties pirms apmeklējuma, var izrādīties ļoti nozīmīgas neparedzētā situācijā.