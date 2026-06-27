Vidzemes apskates vietas kļuvušas pieejamākas cilvēkiem ar redzes traucējumiem
Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām izveidojis jaunus taktilos vides objektus un audiostāstus.
Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām izveidojis jaunus taktilos vides objektus un audiostāstus. Darbs īstenots projektā Access Routes. Gan objekti, gan audiostāsti ir pieejami un saistoši ne tikai cilvēkiem ar redzes invaliditāti, bet ikvienam apmeklētājam. Jaunie objekti atrodami septiņās iecienītās apskates vietās: pie Lielezera Limbažos, Skaņākalna Dabas parkā Mazsalacā, pie Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja un Gulbenes stacijas, Litenes muižā, kodolraķešu bāzē Zeltiņos un Bilskas ezera dabas takā.
Jaunie objekti ir gan figūras un vietu maketi miniatūrā, gan lielformāta kartes. Objekti palīdzēs vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem ar taustes palīdzību gūt detalizētu priekšstatu gan par nozīmīgām vēsturiskām celtnēm, vietām un dzīvām būtnēm, gan izprast apmeklētās vietas mērogu un kopumu.
Skaņākalna Dabas parkā Mazsalacā (Valmieras novads) novietota reljefa parka karte, kas palīdz iepazīt tuvāko apkārtni un interesantos objektus. Uz tiem ved arī jaunas norādes. Par parku un taku vēsta audiostāsts.
Kodolraķešu bāzē Zeltiņos (Alūksnes novads) divās vietās pieejama atpūtas vieta – taustes karte ar soliņu. Ar kartes palīdzību var atklāt vietas plānojumu – stratēģiskās celtnes (patvertnes, angārus un citas būves), dzīvojamās mājas un ceļus.
Bilskas ezera dabas takā (Smiltenes novads) ir izveidots “Putnu koks” ar vietējiem spārnaiņiem to dabiskajā izmērā un audiovizuāls risinājums. Par ezerā un krastmalā ligzdojošajiem putniem var uzzināt, pieskaroties reljefiem attēliem un noklausoties putnu balsu ierakstus. Skenējot QR kodu, var uzzināt vairāk par pašu Bilskas ezeru.
Pie Lielezera Limbažos (Limbažu novads) var apmeklēt mākslinieciski interesanti veidotu vides objektu “Bebrs” un taktilo pludmales un dabas takas karti. Karte cilvēkiem ar redzes traucējumiem ļauj izprast savu atrašanās vietu un dažādu objektu novietojumu vidē. Arī šeit pieejams audiostāsts.
Pie Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja (Madonas novads) atrodams Biržu muižas vēsturiskās teritorijas makets un ir pieejams audiostāsts. Savukārt netālu no muzeja, Parka kalnā, no kura paveras plašs panorāmas skats, atrodas informatīvais sols. Tas vedina ceļotāju apsēsties un ieklausīties stāstījumā par apkārtni un pilsētas vēsturi.
Netālu no Gulbenes stacijas ēkas (Gulbenes novads), pret pilsētu vērsts, atrodams makets ar staciju, tās palīgēkām un sliežu ceļiem. Par kādreiz nozīmīgo dzelzceļa mezglu vēsta audiostāsts. Gulbenes novadā ir vēl viens taktilais objekts – Litenes muižā. Tas palīdz iepazīt muižu ar parku un saimniecības ēkām. Vairāk par muižu, tās saimniekiem un vēstures līkločiem pastāsta audiostāsts.
Audiostāstus latviešu un angļu valodā ir ierunājis aktieris Ivo Martinsons.