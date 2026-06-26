Karstajā laikā "Vivi" vilcieni biežāk kursēs Jūrmalas virzienā
Tā kā Latvijā tiek prognozēti ļoti karsti laikapstākļi, "Vivi" ievieš vairākas izmaiņas vilcienu kustībā, lai uzlabotu pasažieru pieredzi. Sestdien, 27. jūnijā, un pirmdien, 29. jūnijā, pieci papildu reisi uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu, nodrošinot, ka vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no desmitiem rītā līdz pat astoņiem vakarā.
Karstā laikā "Vivi" aicina pasažierus ņemt līdzi dzeramo ūdeni, izvēlēties vieglu un laikapstākļiem piemērotu apģērbu, kā arī īpaši rūpīgi sekot līdzi bērnu, senioru un cilvēku ar veselības problēmām pašsajūtai.
Šajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir īpaši aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Pasažieriem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus.
Ļoti karstās dienās sakarst ne tikai gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes. Lai nodrošinātu drošu satiksmi, atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi, tāpēc iespējami nelieli kavējumi.
"Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas. Turpat ērti pieejami arī operatīvie paziņojumi, tostarp par neplānotām izmaiņām vilcienu kustības grafikā.