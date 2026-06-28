Trikātā atklāj Spēkakmeni Jāņa Lejiņa piemiņai
Vasaras saulgriežu noskaņās 20. jūnijā blakus ķēniņa Tālivalža piemineklim Trikātas centrā atklāts Spēkakmens, kas ir dziļas cieņas apliecinājums rakstnieka Jāņa Lejiņa (1954–2025) viedumam un viņa fundamentālajam veikumam latviešu kultūrā.
Uz Spēkakmens mūžībā iekalta rakstnieka vēsturiskā triloģija “Zīmogs sarkanā vaskā” – darbs, kas kā sarkanā vaskā spiests zīmogs negrozāmi iecēla gaismā mūsu tautas aizmirsto pagātni, lepnumu un valstiskuma apziņu. Tas vairs nav tikai akmens. Tā ir dzīva liecība tam, ka mēs neesam cēlušies no “upuru hronikām”, bet gan no varenas, politiski aktīvas un viedas civilizācijas.
“Spēkakmens ir dāvana ikvienam no mums, mūsu tautai. Jāņa Lejiņa “Zīmogs sarkanā vaskā” ir tas spēka avots, no kura smelties apjausmu par saviem senčiem, zināšanas, kuras nedrīkstam vairs aizmirst, un nelokāmu ticību savai nākotnei, lai šajā tik ļoti sarežģītajā, nemiera pilnajā, nedrošajā laikā mums izdotos noturēt tikpat staltu muguru, skaidru skatienu un nelokāmu ticību savai nākotnei, lai, skatot Tālivaldi, varētu arī iegūt ļoti pamatīgu un aizraujošu ceļojumu uz mūsu senču zemi,” aicina režisore, rakstniece, Jāņa Lejiņa sieva Virdžīnija Lejiņa.