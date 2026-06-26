Cilvēkus ar hroniskām slimībām karstajā laikā aicina īpaši uzmanīties
Tuvojoties karstajai nedēļas nogalei, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca aicina iedzīvotājus īpaši rūpēties par savu veselību. Mediķi iesaka uzņemt pietiekami daudz šķidruma, izvairīties no ilgstošas uzturēšanās tiešos saules staros un, ja iespējams, neplānot intensīvu fizisko slodzi dienas karstākajās stundās.
Katru vasaru Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) Neatliekamās medicīnas centrā nonāk vairāki desmiti pacientu, kuru veselības stāvokli būtiski pasliktinājis karstums. Pārkaršana, organisma atūdeņošanās un karstuma izraisīti hronisku slimību saasinājumi ir biežākie iemesli, kādēļ cilvēkiem nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.
Slimnīcā norāda, ka karstums rada papildu slodzi cilvēka organismam, tādēļ īpaši piesardzīgiem jābūt bērniem, senioriem, grūtniecēm un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Augsta gaisa temperatūra var ne tikai izraisīt pārkaršanu un organisma atūdeņošanos, bet arī būtiski saasināt jau esošas sirds un asinsvadu, plaušu, nieru un citas hroniskas slimības.
PSKUS Neatliekamās medicīnas centra vadītāja vietnieks Viesturs Spalis uzsver, ka centrā visbiežāk nonāk pacienti, kuriem karstums izraisījis nopietnu veselības stāvokļa pasliktināšanos. Viņš skaidro, ka dehidratācija un papildu slodze organismam var saasināt sirds un asinsvadu slimības, izraisīt asinsspiediena svārstības, sirds ritma traucējumus vai citas komplikācijas. Tāpēc īpaši jāuzmanās cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām - jāuzņem pietiekami daudz šķidruma, jāizvairās no ilgstošas uzturēšanās saulē un fiziskas slodzes dienas karstākajā laikā.
Slimnīcā atgādina, ka viens no efektīvākajiem veidiem, kā mazināt pārkaršanas risku, ir regulāri uzņemt šķidrumu visas dienas garumā. Tāpat ieteicams izvairīties no uzturēšanās tiešos saules staros dienas karstākajā laikā - no plkst. 11 līdz 17 -, izvēlēties vieglu, gaišu apģērbu un galvassegu, kā arī fiziski smagākos darbus un sportiskās aktivitātes pārcelt uz agrām rīta vai vakara stundām.
Par pārkaršanu var liecināt stipras galvassāpes, reibonis, izteikts nespēks, slikta dūša, paātrināta sirdsdarbība, apjukums vai samaņas traucējumi. Ja cilvēkam parādās šādi simptomi, nekavējoties jāpārceļas ēnā vai vēsā telpā, jāuzņem šķidrums un, ja pašsajūta neuzlabojas vai strauji pasliktinās, jāizsauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot uz tālruni 113.