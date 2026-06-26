Latvijā un Igaunijā NATO spēkus turpmāk vadīs Vācijas un Nīderlandes korpuss
No 1. jūlija Vācijas un Nīderlandes korpuss pārņems taktisko komandvadību pār NATO sauszemes spēkiem Latvijā un Igaunijā, aizstājot līdzšinējo Ziemeļaustrumu daudznacionālo korpusu.
Pēc komandvadības atbildības pārņemšanas Vācijas un Nīderlandes korpuss koordinēs NATO un nacionālās sauszemes aizsardzības vienības, kas izvietotas Latvijā un Igaunijā. Tas ietvers militāro mācību vadību, spēku sagatavošanu operācijām, reģionālās aizsardzības plānošanu, kā arī sabiedroto papildspēku integrāciju nepieciešamības gadījumā. Līdz šim šīs funkcijas pildīja Ziemeļaustrumu daudznacionālais korpuss.
Izmaiņas ir daļa no NATO komandvadības reformas, kas tika ieviesta pēc 2023. gada Viļņas samita, lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku sabiedroto spēku mobilizāciju.
Īsā laikā Vācijas un Nīderlandes korpuss ir izveidojis ciešu un profesionālu sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, apliecinot spēju efektīvi koordinēt kopīgus uzdevumus reģiona drošības stiprināšanai.
"Ar šo komandvadības pārņemšanu mēs uzņemamies skaidru atbildību par Igauniju un Latviju. Mēs vadām šim reģionam piešķirtos spēkus, sagatavojam tos darbam kopā un nodrošinām ātru papildspēku integrāciju. Ikvienam, kurš vēlas aizstāvēt Igauniju un Latviju, ir jāspēj vadīt spēkus uz vietas – tieši to mēs darām. Latvija un Igaunija var paļauties uz aliansi," uzsver Vācijas un Nīderlandes korpusa komandieris ģenerālleitnants Pēters Mirovs.
Turpmāk Vācijas un Nīderlandes korpuss un Ziemeļaustrumu daudznacionālais korpuss darbosies savstarpēji papildinošās atbildības zonās. Vācijas un Nīderlandes korpuss uzņemsies atbildību par Latviju un Igauniju, savukārt Ziemeļaustrumu daudznacionālais korpuss par Poliju un Lietuvu.
30. jūnijā Valkā – Valgā notiks NATO komandvadības atbildības nodošanas ceremonija, kurā piedalīsies Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss , Nīderlandes aizsardzības ministre Dilana Ješilgoza un NATO Apvienoto spēku pavēlniecības Brunsumā komandieris ģenerālis Ingo Gerharcs.
Vācijas un Nīderlandes korpuss ir augstas gatavības komandcentrs, kas miera, krīzes vai konflikta laikā spēj vadīt starptautiskus spēkus aptuveni 50 000 karavīru sastāvā. Štābam ir ievērojama operacionālā pieredze – tas iepriekš vadījis Starptautisko drošības atbalsta spēku operācijas Afganistānā, kā arī vairākkārt pildījis dežūrējošā štāba funkcijas NATO Reaģēšanas spēkos. Korpuss tika izveidots 1995. gadā, un Vācija ar Nīderlandi rotācijas kārtībā nodrošina tā vadību. Pašlaik un līdz 2028. gada sākumam komandvadību īsteno Vācija.