Rīgas pašvaldība izsolē pārdod divus zemesgabalus Šķirotavā
Rīgas pašvaldība izsludinājusi izsoli diviem neapbūvētiem zemesgabaliem Šķirotavas apkaimē, Šķembu ielā 20 un Šķembu ielā 22. Abu vairāk nekā hektāru lielo īpašumu kopējā sākumcena pārsniedz 379 000 eiro, un tos paredzēts izmantot saimnieciskās darbības attīstīšanai.
Abi zemesgabali atrodas kvartālā starp Šķembu, Radžu, Granīta un Rājumsila ielu. Lielāko daļu teritorijas iepriekš izmantoja kā ģimenes dārziņus, un tajā joprojām atrodas dārza mājiņas, šķūnīši, siltumnīcas, kā arī dažādi atkritumi (sadzīves atkritumi, riepas, mēbeles, koka paletes un citi priekšmeti). Teritorijas nav iznomātas un saskaņā ar teritorijas plānojumu visā platībā atrodas rūpnieciskās apbūves zonā.
Zemesgabala Šķembu ielā 20 platība ir 11 032 kvadrātmetri, un tā izsoles sākumcena noteikta 194 200 eiro, savukārt Šķembu ielas 22 īpašuma platība ir 11 138 kvadrātmetri, bet sākumcena – 185 000 eiro. Pircējiem trīs gadu laikā pēc darījuma noslēgšanas būs jāuzsāk saimnieciskā darbība apstrādes rūpniecības nozarē. Izsoļu solis ir 2000 eiro. Pieteikties izsolei var elektronisko izsoļu vietnē līdz 15. jūlijam.