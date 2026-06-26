Latviešu animācijas filma "Laimīgie" piedzīvos pasaules pirmizrādi prestižajā Ansī festivālā
Režisora Edmunda Jansona pilnmetrāžas animācijas filma "Laimīgie" piektdien piedzīvos pasaules pirmizrādi Francijā notiekošajā Ansī Starptautiskajā animācijas filmu festivālā, kas tiek uzskatīts par nozīmīgāko animācijas kino notikumu pasaulē.
Latvijas, Polijas un Čehijas kopražojuma filma "Laimīgie" iekļauta Ansī festivāla programmā "Annecy Presents", kurā skatītājiem tiek izrādīti starptautiski nozīmīgi un mākslinieciski spilgti animācijas darbi ģimenes auditorijai. Ansī festivāls ir pasaulē lielākais un prestižākais animācijas kino notikums, kas ik gadu Francijā pulcē tūkstošiem animācijas mākslinieku, producentu un kino profesionāļu. Filmas iekļaušana šajā programmā ir nozīmīgs sasniegums Latvijas animācijas nozarei, apliecinot tās starptautisko konkurētspēju.
Filma tapusi vairākus gadus ilgā Latvijas, Polijas un Čehijas animācijas profesionāļu sadarbībā. Tās vizuālo pasauli, iedvesmojoties no Dienvidamerikas lietusmežu dabas un krāsu daudzveidības, veidojusi māksliniece Elīna Brasliņa. Stāsta centrā ir deviņgadīgā Elizabete, kura skolas brīvlaikā dodas pie ģimenes uz Venecuēlas lietusmežiem. Kad viņas mazais brālis Leo pazūd noslēpumainajos džungļos, meitenei jāpārvar bailes un jādodas viņu meklēt, atklājot ne vien drosmi un ģimenes saiknes spēku, bet arī džungļu noslēpumus.
Pēc pasaules pirmizrādes Ansī festivālā "Laimīgie" turpinās starptautisko festivālu ceļu. Jūlija sākumā filma piedzīvos Čehijas pirmizrādi Karlovi Varu starptautiskajā kinofestivālā, bet vēlāk tiks izrādīta arī Francijā, Itālijā un Ziemeļamerikā. Savukārt Latvijas kinoteātros režisora Edmunda Jansona animācijas filma būs skatāma no 20. augusta.
Filmas “Laimīgie” veidotāji: režisors – Edmunds Jansons, scenārija autores – Lote Eglīte un Līga Gaisa, māksliniece – Elīna Brasliņa, vadošais animators – Mārtiņš Dūmiņš, režisora asistente – Linda Stūre, kompozīcijas vadītājs – Tomasz Siwiński, montāžas režisori – Michał Poddębniak un Edmunds Jansons, komponists – Krzysztof Aleksandr Janczak, skaņas dizains un režija – Viera Marinová un Jan Čeněk, izpildproducentes - Agne Skane un Ieva Zeldere, producente – Sabīne Andersone-Jansone, kopproducenti – Piotr Szczepanowicz un Vladimír Lhoták. Galvenās lomas ierunājuši: Matīss Budovskis, Madara Botmane-Vāgentroca, Jānis Kronis, Toms Liepājnieks, Elizabetes lomu ierunājusi vienpadsmitgadīga meitene - Anabella Jasmīna Gerinoviča. Filmu producē studija “Atom Art” sadarbībā ar “Letko” (Polija) un “Hausboot” (Čehija). Starptautisko izplatīšanu nodrošina “Dandelooo” (Francija).