Kokneses Baznīcas kapos nolaupīta vara plāksne
Foto: Valsts policija
Zādzība notika laika posmā no šī gada 6. līdz 20. jūnijam.
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Kokneses Baznīcas kapos nolaupīta vara plāksne

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas amatpersonas aicina atsaukties iedzīvotājus, kuru rīcībā ir jebkāda informācija par vara kaluma plāksnes un burtu zādzību Kokneses Baznīcas kapos.

Kokneses Baznīcas kapos nolaupīta vara plāksne...

Zādzība notika laika posmā no šī gada 6. līdz 20. jūnijam. "Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt šī noziedzīgā nodarījuma apstākļu un tajā iesaistīto personu noskaidrošanu, aicinām sazināties ar Valsts policiju pa tālruņa numuru 65102517 vai 112," aicina likumsargi.

Foto: Valsts policija
Zādzība notika laika posmā no šī gada 6. līdz 20. jūnijam.
Zādzība notika laika posmā no šī gada 6. līdz 20. jūnijam.

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