Zādzība notika laika posmā no šī gada 6. līdz 20. jūnijam.
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Šodien 11:01
Kokneses Baznīcas kapos nolaupīta vara plāksne
Valsts policijas amatpersonas aicina atsaukties iedzīvotājus, kuru rīcībā ir jebkāda informācija par vara kaluma plāksnes un burtu zādzību Kokneses Baznīcas kapos.
Zādzība notika laika posmā no šī gada 6. līdz 20. jūnijam. "Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt šī noziedzīgā nodarījuma apstākļu un tajā iesaistīto personu noskaidrošanu, aicinām sazināties ar Valsts policiju pa tālruņa numuru 65102517 vai 112," aicina likumsargi.
Zādzība notika laika posmā no šī gada 6. līdz 20. jūnijam.