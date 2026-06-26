Pazušanas brīdī vīrietis bija ģērbies baltā svītrainā pidžamā.
112
Šodien 10:56
Valsts policija meklē Pāvelu, kurš patvaļīgi pameta Tvaika ielas stacionāru. Persona var būt agresīva un bīstama
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Pāvelu Gordejevu.
Vīrietis šā gada 26. jūnijā pulksten 1.50 patvaļīgi pameta stacionāru Rīgā, Tvaika ielā. Persona var būt agresīva un bīstama. Bija ģērbies baltā svītrainā pidžamā. Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Pazušanas brīdī vīrietis bija ģērbies baltā svītrainā pidžamā.