Valsts policija meklē Pāvelu, kurš patvaļīgi pameta Tvaika ielas stacionāru. Persona var būt agresīva un bīstama
Foto: Valsts policija
Pazušanas brīdī vīrietis bija ģērbies baltā svītrainā pidžamā.
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Valsts policija meklē Pāvelu, kurš patvaļīgi pameta Tvaika ielas stacionāru. Persona var būt agresīva un bīstama

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Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Pāvelu Gordejevu.

Valsts policija meklē Pāvelu, kurš patvaļīgi pamet...

Vīrietis šā gada 26. jūnijā pulksten 1.50 patvaļīgi pameta stacionāru Rīgā, Tvaika ielā. Persona var būt agresīva un bīstama. Bija ģērbies baltā svītrainā pidžamā. Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

Foto: Valsts policija
Pazušanas brīdī vīrietis bija ģērbies baltā svītrainā pidžamā.
Pazušanas brīdī vīrietis bija ģērbies baltā svītrainā pidžamā.

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