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Traģiska avārija uz Rīgas apvedceļa: plīstot kravas automašīnas riepai, gājusi bojā vieglās automašīnas vadītāja
Piektdienas rītā uz Rīgas apvedceļa Ropažu novadā notika smags ceļu satiksmes negadījums pēc tam, kad kravas automašīnai plīsa riepa. Avārijā dzīvību zaudēja vieglās automašīnas vadītāja.
Plkst. 8.34 policijā saņemta informācija, ka uz autoceļa "Baltezers-Saurieši" pie pagrieziena uz Zaķiem notikusi frontāla sadursme starp kravas automašīnu un vieglo automašīnu "BMW", aģentūrai LETA apstiprināja Valsts policijā.
Ceļu satiksmes negadījumā notikuma vietā no gūtajām traumām gāja bojā "BMW" vadītāja, savukārt kravas transportlīdzekļa vadītājs nodots mediķu aprūpē.
Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kravas transportlīdzeklim plīsa riepa, pēc kā tas iebrauca pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar automašīnu "BMW".
Patlaban satiksme negadījuma vietā ir apgrūtināta.