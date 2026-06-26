Atradi beigtu savvaļas putnu? PVD aicina par to nekavējoties ziņot
Lai pētītu Rietumnīlas drudža izplatību savvaļas putnu populācijā Latvijā, Pārtikas un veterinārais dienests aicina iedzīvotājus ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas putniem, jo īpaši vārnām, žagatām, sīļiem.
Putnu sugu, kuras biežāk slimo ar Rietumnīlas drudzi, saraksts pieejams Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) tīmekļvietnē.
Rietumnīlas drudzis ir zoonoze – infekcijas slimība, ar kuru var saslimt gan cilvēki, gan dzīvnieki. Rietumnīlas drudža vīrusa nozīmīgākie pārnesēji ir odi, taču galvenais vīrusa rezervuārs dabā ir savvaļas putni (jo īpaši vārnu un zvirbuļu dzimtas putni). Cilvēki ar Rietumnīlas drudža vīrusu nevar inficēties no savvaļas putniem vai to līķiem. Cilvēku ar Rietumnīlas drudža vīrusu var inficēt odi, sūcot asinis.
Par atrastiem beigtiem savvaļas putniem cilvēki aicināti ziņot PVD pārvaldēm. Tāpat iedzīvotāji var paši atrasto putna līķi nogādāt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” laboratorijā, norādot, ka tas atnests bezmaksas laboratoriskajai izmeklēšanai uz Rietumnīlas drudzi “OH4S” projekta ietvaros. Šādā gadījumā gan cilvēkam jāparūpējas par personīgo drošību un jāievēro piesardzība – putna līķi drīkst aizskart tikai, izmantojot vienreizlietojamos cimdus, un tas ir jāieliek divos ūdens necaurlaidīgos plastikāta maisos. Informācija par “BIOR” reģionālajiem paraugu pieņemšanas punktiem pieejama “BIOR” tīmekļvietnē.
Jāatgādina, ka 2024. gada rudenī Rietumnīlas drudzis pirmo reizi Latvijas vēsturē tika konstatēts atrastam mirušam vistu vanagam. 2025. gadā uz Rietumnīlas drudzi tika izmeklēti savvaļas putni, kas tika atrasti miruši vai ar Rietumnīlas drudzim raksturīgajām klīniskajām pazīmēm, zirgi ar slimībai raksturīgām klīniskajām pazīmēm, kā arī odu kopparaugi. Kopumā tika veikti 424 laboratoriskie izmeklējumi, Rietumnīlas drudzis netika konstatēts.