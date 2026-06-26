“Progresīvie” paziņojuši, ar kuriem politiskajiem spēkiem sadarbosies gaidāmajās Saeimas vēlēšanās
Partijai “Progresīvie” konsolidējot eiropeiski demokrātiskos spēkus un piesaistot reģionālos partnerus, 15. Saeimas vēlēšanās no “Progresīvie” vēlēšanu sarakstiem startēs arī pārstāvji no partijas “Kustība “Par!””, reģionālā politiskā spēka “Mēs – Talsiem un novadam” un jaundibināmās partijas “Kopā Liepājai”, norāda politiskais spēks.
“Latvija uzvar, kad eiropeiskie spēki strādā kopā, nevis atsevišķi. Tieši tāpēc ir gandarījums, ka izdevies vienoties ar “Kustību "Par!””, “Mēs – Talsiem un novadam” un “Kopā Liepājai” par viņu pievienošanos “Progresīvie” sarakstiem. Mūs vieno skaidrs mērķis – moderna valsts, kas atbalsta cilvēkus visos Latvijas reģionos. Spēku apvienošana ir īpaši svarīga tagad, kad pie varas laužas populisti, kuru mērķis ir demokrātijas un resursu sagrābšana. Mūsu mērķis ir nosargāt Latvijas demokrātiju un rietumniecisko kursu, lai kopā strādātu katras Latvijas ģimenes labklājībai un ekonomikas attīstībai,” uzsver partijas “Progresīvie” premjera amata kandidāts Andris Šuvajevs.
“Spēcīgs eiropeisks un progresīvs spēks nākamajā Saeimā ir vienīgais veids, kā nepieļaut populistu un radikāļu valdību nākamajiem četriem gadiem. Tikai tad, ja progresīvu un demokrātiski domājošu deputātu būs pietiekami daudz, trampistu un tā dēvēto konservatīvo alianse nevarēs noteikt Latvijas nākotnes virzienu. Tieši tāpēc “Kustība “Par!”” ir lēmusi sadarboties un spēcināt partiju “Progresīvie”, jo eiropeisko, demokrātisko un progresīvo partiju sadrumstalotība nenāk par labu Latvijas cilvēkiem – tā dod iespējas radikāļiem un populistiem,” uzsver Miks Celmiņš, “Kustības “Par!”” valdes loceklis un izpilddirektors.
Tāpat kā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, “Progresīvie” lēmuši turpināt sadarbību ar reģionālo partiju “Mēs – Talsiem un novadam”. “Lai nodrošinātu reģionu attīstību, politiskā partija “Mēs – Talsiem un novadam” būs pārstāvēta partijas “Progresīvie” vēlēšanu sarakstā Kurzemē. Mēs turpināsim īstenot būtiskākās reģionālās prioritātes: līdzsvarotu novadu attīstību, uzņēmējdarbības vidi, pakalpojumu pieejamību, stipras ģimenes un saliedētas kopienas. Mūsu politiskie spēki pirmoreiz sadarbojās iepriekšējās Saeimas vēlēšanās un kopīgs starts ir iespēja plašāk pārstāvēt Kurzemes reģiona intereses nacionālajā politikā, ienesot tajā pašvaldību, reģionu uzņēmēju un kopienu pieredzi,” norāda Lauris Pīlēģis, partijas “Mēs – Talsiem un novadam” valdes prieksšēdētājs.
Jauns “Progresīvie” reģionālais sadarbības partneris 15. Saeimas vēlēšanās būs jaundibināmā partija “Kopā Liepājai”, kura apvieno mūsdienīgi domājošus liepājniekus. “Cilvēki ļoti vēlas tikt sadzirdēti, cienīti un iesaistīti savas dzīves telpas veidošanā. “Kopā Liepājai” ir platforma kopīgam darbam mūsu pilsētai. Mēs esam liepājnieki – dažādi, bet vienoti pārliecībā, ka Liepāja ir mūsu mājas, mūsu vērtība, mūsu kultūra, kopīga vēsture un mūsu izaugsmes iespējas ikvienam. Valsts mērogā “Kopā Liepājai” svarīgo atvērto un iesaistošo pieeju lieliski iemieso politiskā partija “Progresīvie”. Mums ir prieks par šī politiskā spēka skaidro prioritāti – Latvijas iedzīvotāju drošības un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Komandas darbs nesīs skaidru attīstību gan reģionu pilsētām, gan Latvijai kopumā,” pauž biedrības “Kopā Liepājai” valdes priekšsēdētājs Salvis Roga.
Partijas “Progresīvie” sarakstu līderi 15. Saeimas vēlēšanām tiks izziņoti pirmdien, 29. jūnijā, plkst. 12.00 “K. K. fon Stricka villā”, Aristīda Briāna ielā 9, Rīgā (ierašanās no plkst. 11.30). Klātesošajiem mediju pārstāvjiem būs iespēja uzdot jautājumus kā partijas “Progresīvie” sarakstu līderiem, tā arī partijas sadarbības partneriem 15. Saeimas vēlēšanās.