Jelgavā labiekārtotas vairākas laivu piestātnes un ielaišanas vietas
Foto: Jelgavas pilsēta/Facebook.com
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Jelgavā labiekārtotas vairākas laivu piestātnes un ielaišanas vietas

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Jauns.lv

Jelgavā iedzīvotāju un pilsētas viesu ērtībām Lielupē un Driksā ir pieejamas vairākas piestātnes un speciāli ierīkotas vietas dažādu mazizmēra kuģošanas līdzekļu ielaišanai ūdenī, informē pašvaldībā.

Jelgavā labiekārtotas vairākas laivu piestātnes un...

Jelgava ir viena no Latvijas pilsētām, kas piedāvā plašas ūdens tūrisma un aktīvās atpūtas iespējas pašā pilsētas centrā. Lielupes un Driksas akvatorijā kuģotājiem, makšķerniekiem un laivotājiem ir nodrošinātas drošas un ērtas pietauvošanās vietas.

Tāpat abās pilsētas upēs ir izveidotas un labiekārtotas speciālas piekļuves zonas, kur atpūtnieki var bez grūtībām ielaist ūdenī kanoe, kajakus, laivas un citus mazizmēra peldlīdzekļus. Plašāka informācija par piestātņu un laivu ielaišanas vietu precīzām lokācijām ir pieejama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.

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