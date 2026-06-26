Gatis Biezais sasniedz Latvijas rekordu spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu
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Gatis Biezais sasniedz Latvijas rekordu spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu

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Jauns.lv

Komandas „Talsu Spēka Atlēti” dalībniekam Gatim Biezajam ļoti veiksmīgs starts Latvijas čempionātā spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu Madonā.

Gatis Biezais sasniedz Latvijas rekordu spiešanā g...

Madonas simtgades svinību ietvaros jau divdesmito reizi norisinājās Latvijas čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu.

Dubultās jubilejas pasākumā, spītējot lietum dienas pirmajā pusē un sagaidot laika apstākļu noskaidrošanos sacensību otrajā daļā, piedalījās 119 sportisti no 15 sporta klubiem.

Gatis Biezais – 1. vieta – 83 kg senioru 2 grupā ar rezultātu 32 reizes, uzvara arī absolūtajā vērtējumā senioru 2 grupā un arī jauns Latvijas rekords senioru 2 grupā spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu.

Autors: Magnuss Vucāns „Talsu Spēka Atlēti” vadītājs

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