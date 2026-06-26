Jelgavā atjaunoti pilsētas apstādījumi, pavasara sezonas puķes nomainot pret vasaras stādiem
Jelgavā sākta pilsētas apstādījumu atjaunošana, pavasara sezonas atraitnītes nomainot pret vairāk nekā 1400 vasaras puķu stādiem.
Līdz šim Jelgavas dobes rotāja atraitnītes, kas ir īpaši izturīgas pret pavasara salnām. Tā kā šie augi šobrīd ir pārauguši, saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" pasūtījumu uzņēmuma "KULK" Labiekārtošanas nodaļas brigāde šajās dienās aktīvi strādā pie to izņemšanas un dobju pārveides.
Atraitnīšu vietā pilsētas apstādījumos tiek stādītas begonijas, dālijas, salvijas un citi vasaras augi. Kopumā tiek iestādīti vairāk nekā 1400 vasaras puķu stādu, kas visas sezonas garumā priecēs jelgavniekus un pilsētas viesus ar krāšņiem un daudzveidīgiem ziediem. Lai nodrošinātu augu veselīgu un kuplu augšanu, vasaras sezonā paredzēta regulāra dobju ravēšana, laistīšana un mēslošana.
Apstādījumu atjaunošanas un uzturēšanas darbi norit, pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu starp Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un privātuzņēmumu "KULK".