Aizkalnē izskanējis vērienīgs senioru sarīkojums
Maijā Aizkalnes tautas nams vēra durvis krāšņam un sirsnīgam notikumam – astoņu apkārtējo pagastu pensionāru satikšanās svētkiem.
Šoreiz pie aizkalniešiem viesojās Pelēču, Aglonas, Preiļu, Saunas, Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagasta ļaudis. Pasākums pierādīja, ka senioru gados ikdiena var dzirkstīt, un tajā nav vietas vientulībai.
Pārpildītā zāle, neviltotie smaidi un atkaltikšanās prieks radīja neaprakstāmu kopības sajūtu, apliecinot – būt sociāli aktīviem un dzīvespriecīgiem ir mūsu senioru lielākā bagātība.
Šī gada tikšanās ritēja kinematogrāfiskā noskaņā. Šis gads paiet mūsu izcilā novadnieka, Latgales patriota un Latvijas kino leģendas Jāņa Streiča zīmē, svētku tēma bija veltīta Latvijas kino mākslai. Pasākuma satura režisore, aizkalniete Rasma Zariņa, bija radījusi aizraujošu scenāriju, kas ļāva ikvienam klātesošajam iegrimt nostalģijā un reizē jautrībā.
Pasākuma nagla un lielākais pārsteigums bija pašu senioru drosmīgā pārtapšana par aktieriem. Katrai pagasta komandai bija uzdevums – sagatavot un izspēlēt fragmentu no kādas populāras Jāņa Streiča kinolentes.
Skatītāju zālē smiekli mijās ar ovācijām, redzot, cik talantīgi, pašironiski un azartiski kaimiņu pagastu iedzīvotāji iejutās leģendārajos tēlos. Izrādās, ka mūsu pusē mīt izcili raksturlomu tēlotāji, kuriem pa spēkam gan humors, gan dziļi aizkustinoši mirkļi.
Svētku sajūtu papildināja vietējo pašdarbības kolektīvu uzstāšanās. Skaistu un ilgi gaidītu debiju uz skatuves piedzīvoja Aizkalnes senioru deju kopa “Jašupe” vadītājas Antras Dombrovskas vadībā. Dejotāju raitais solis un elegance aizrāva visus klātesošos.
Savukārt dvēselisku un skanīgu muzikālo baudījumu sniedza Aizkalnes senioru vokālais ansamblis, kuru prasmīgi vada Lilita Livdāne. Viņu izpildītās dziesmas vienoja zāli kopīgā dziedājumā un aizskāra smalkākās sirds stīgas.
Šī tikšanās Aizkalnē vēlreiz apliecināja, cik svarīgi ir sanākt kopā un dāvāt laimes mirkļus cits citam. Kad kino ekrāna tēli atdzīvojas vietējo cilvēku acīs, ikdiena kļūst gaišāka, un senioru sirdis pildās ar jaunības sparu. Paldies Aizkalnes pensionāru biedrībai “Jašupe” par ieguldīto organizatorisko darbu!
- Aizkalnes pensionāru biedrības “Jašupe” vārdā – Vilhelmīne Jakimova