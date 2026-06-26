Notiesāti serbi, kuri Vecrīgā nolaupīja pulksteņus vairāk nekā pusmiljona eiro vērtībā
Gadu pēc vienas no skaļākajām bruņotajām laupīšanām Vecrīgā tiesa piespriedusi cietumsodus trim Serbijas pilsoņiem, kuri organizētā grupā nolaupīja 82 luksusa rokas pulksteņus vairāk nekā 669 000 eiro vērtībā.
Trīs personas atzītas par vainīgām organizētā grupā izdarītā laupīšanā lielā apmērā, savukārt divas no tām - arī svešas mantas tīšā iznīcināšanā un bojāšanā. Divām personām tiesa kā galīgo sodu noteica brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem un astoņiem mēnešiem, probācijas uzraudzību uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem, kā arī izraidīšanu no Latvijas, nosakot ieceļošanas aizliegumu uz astoņiem gadiem.
Savukārt trešajai personai piespriesta brīvības atņemšana uz sešiem gadiem, probācijas uzraudzība uz diviem gadiem, kā arī izraidīšana no Latvijas, nosakot ieceļošanas aizliegumu uz astoņiem gadiem.
Ar tiesas spriedumu no notiesātajām personām par labu cietušajam uzņēmumam tika piedzīta arī nodarītā kaitējuma kompensācija, kā arī piedzīti procesuālie izdevumi valsts labā.
Saskaņā ar lēmumiem par personu saukšanu pie kriminālatbildības apsūdzētās personas kopā ar vēl vienu personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā un kura atrodas meklēšanā, mantkārīga nolūka vadīti 2025. gada 29. aprīlī veica luksusa pulksteņu veikala aplaupīšanu Rīgā. Noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas laikā veikalā esošajām personām tika draudēts ar šaujamierocim līdzīgu priekšmetu un gāzes baloniem, kas faktiski tika pielietoti pret veikala darbiniekiem, savukārt vitrīnu stikli tika izsisti ar cirvjiem un tajās izvietotie pulksteņi nolaupīti.
Organizētā grupa nolaupīja 82 luksusa zīmolu rokas pulksteņus, kuru kopējā vērtība bija 669 322 eiro. Papildus tam, izsitot veikala vitrīnas un bojājot veikala aprīkojumu, tika nodarīti mantiski zaudējumi vismaz 10 650 eiro apmērā.
2025. gada 29. aprīlī gaišā dienas laikā Vecrīgā uzbrucēji dažu minūšu laikā nolaupīja ekskluzīvus rokas pulksteņus.
Pēc laupīšanas grupa aizskrēja pa Vecrīgas ielām un iesēdās transportlīdzeklī, kuram bija uzstādītas nozagtas numurzīmes. Policija sāka personu meklēšanas pasākumus, tostarp daļā Latvijas izsludinot plānu "Slazdi", tomēr laupītājiem izdevās aizmukt.
Starptautiskā sadarbībā likumsargi noskaidroja, ka laupīšanu veica četri gados jauni vīrieši no Serbijas - vecumā līdz 30 gadiem. Turpinot sadarbību ar citām Eiropas valstīm, īstenota virkne operatīvo un izmeklēšanas darbību, kas ļāva noskaidrot precīzu meklēto vīriešu atrašanās vietu, un pērn oktobrī trīs organizētās grupas dalībnieki tika aizturēti Somijā.
Aizturētās personas Somijā jau gatavojušās nākamās laupīšanas izdarīšanai līdzīgā veidā kā Latvijā. Somijas likumsargi personas aizturēja gatavošanās stadijā un patlaban viņiem Somijā celtas apsūdzības.
Ceturtā laupīšanā Latvijā iesaistītā persona ir izsludināta starptautiskā meklēšanā.