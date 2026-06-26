Valsts prezidenta pienākumus pusotru dienu pildīs Linda Matisone
No 28. jūnija līdz 29. jūnija plkst. 13 Valsts prezidenta pienākumus pildīs Saeimas priekšsēdētājas biedre Linda Matisone (AS), jo vienlaikus ārpus Latvijas atradīsies gan Valsts prezidents Edgars Rinkēvičš, gan Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS). Matisone par Saeimas priekšsēdētājas biedri tika ievēlēta tikai šomēnes.
Prezidenta paziņojumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Rinkēvičs dara zināmu, ka no 27. jūnija līdz 29. jūnija plkst. 13 atradīsies ārpus valsts robežām, bet vienlaikus no 28. jūnija līdz 29. jūnijam Latvijā nebūs arī Saeimas priekšsēdētāja Mieriņa, kura saskaņā ar Satversmi pilda prezidenta pienākumus viņa prombūtnes laikā. Kamēr Mieriņa būs ārpus Latvijas, par Saeimas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāju būs iecelta Saeimas priekšsēdētājas biedre Matisone.
Atbilstoši Satversmei un Saeimas kārtības rullim sestdien, 27. jūnijā, Valsts prezidenta vietu izpildīs Mieriņa, bet no svētdienas, 28. jūnija, līdz pirmdienas, 29. jūnija, plkst. 13 Valsts prezidenta vietu izpildīs Saeimas priekšsēdētājas biedre Matisone, teikts prezidenta paziņojumā.
Matisone par Saeimas priekšsēdētājas biedri tika ievēlēta 4. jūnijā, pēc tam, kad nomainījās valdība, par premjeru kļūstot Andrim Kulbergam (AS).