SIA "Piejūra" aicina privātmāju iedzīvotājus šķirot atkritumus
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra” aicina Talsu, Tukuma un Lapmežciema privātmāju iedzīvotājus pieteikties individuālai dalītās vākšanas pakalpojumam, kas nodrošina bezmaksas konteinerus un izvešanu stikla un PET iepakojumam. Pakalpojums ietver personīgu izvešanas grafiku, ar PET izvešanu reizi 4 nedēļās un stikla – reizi 8 nedēļās (Talsos: stikls 23. jūnijā, PET 24. jūnijā).
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” aicina Talsu, Tukuma un Lapmežciema privātmāju iedzīvotājus izmantot individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Šis pakalpojums nodrošina iespēju šķirot jaukto un stikla iepakojumu klientiem, kuri jau ir noslēguši līgumu par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Uzsākot pakalpojuma izmantošanu savā privātmājā, AAS „Piejūra” piešķirs lietošanā konteineru, un uzņēmums to iztukšos pilnīgi bez maksas. Pēc konteinera saņemšanas katram klientam nosūtīs individuālu izvešanas grafiku.
Lai nodrošinātu ērtu un laicīgu atkritumu izvešanu, atgādinām pakalpojuma biežumu:
- Privātmāju PET konteinerus izved 1 reizi 4 nedēļās.
- Stikla iepakojuma konteinerus izved 1 reizi 8 nedēļās.
Talsu pilsētā stikla iepakojuma konteinerus privātmājām izvedīs 23. jūnijā, savukārt PET konteinerus – 24. jūnijā.
ŠĶIRO – VAIRO LABO!
Autors: SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””