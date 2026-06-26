Carnikavā norisināsies starptautisks FIBA 3x3 basketbola turnīrs, kurā varēs kvalificēties Pasaules tūrei
Ādažu novada dome atbalstījusi subsīdiju piešķiršanu "FIBA 3x3 Quest" turnīra norisei Carnikavas stadionā.
Turnīrs norisināsies 11. un 12. jūlijā Carnikavas stadionā, Smilšu ielā 1, kur pavisam nesen – jūnija vidū – tika ieklāts jauns 3x3 basketbola laukums.
Kā norāda rīkotāji, šis turnīrs ir daļa no oficiālā atlases cikla ceļā uz FIBA 3x3 Pasaules tūri, kas ir augstākais iespējamais klubu sacensību līmenis pasaulē. Uzvara gaidāmajā sacensību sērijā komandām dos tiešu ceļazīmi uz pasaules "Masters" posmu vai elites kvalifikācijas turnīriem jeb "Super Quest".
Dalībnieki Carnikavā cīnīsies par FIBA pasaules reitinga punktiem. Tie ir īpaši svarīgi, jo tieši ietekmē gan atsevišķu spēlētāju, gan valstu pozīcijas kopējā reitingā, kas ir izšķirošs faktors, lai kvalificētos olimpiskajām spēlēm un Pasaules kausa izcīņai. Domes apstiprinātā 5000 eiro subsīdija paredzēta "FIBA Quest" licences iegādei, kā arī tiesnešu, spēles sekretariāta un galvenā tiesneša atalgojuma nodrošināšanai.
Plānots, ka nozīmīgās starptautiskās sacensības tiks translētas oficiālajā FIBA 3x3 platformā, tādējādi nesot Ādažu novada un Carnikavas vārdu pasaulē. Vienlaikus šis notikums sniegs unikālu iespēju vietējiem talantiem mēroties spēkiem augsta līmeņa mačos un krāt reitinga punktus, kā arī motivēs jauniešus, ļaujot klātienē vērot olimpiskā līmeņa basketbolistus.