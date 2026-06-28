Tukuma novada pašvaldība skaidro lēmumu par izmaiņām SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” vadībā
Tukuma novada pašvaldība, balstoties uz audita un Tiesībsarga atzinuma konstatētajām nepilnībām pārvaldībā un aprūpes kvalitātē, atsaukusi SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes locekli no amata. Iestādes nepārtrauktu darbību pagaidām nodrošina pagaidu vadība, kamēr tiek stiprināti pārvaldības procesi un pilnveidota pakalpojumu kvalitāte.
16. jūnijā Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš kā kapitāldaļu turētājs pieņēma lēmumu par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes locekļa atsaukšanu no amata pienākumu pildīšanas. Par lēmuma pieņemšanas apstākļiem Ivars Liepiņš informēja 18. jūnija Finanšu komitejas sēdē.
Laika posmā no 2026. gada 10. līdz 28. aprīlim Tukuma novada pašvaldība veica auditu Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcā par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu. Savukārt 15. aprīlī norisinājās Tiesībsarga biroja vizīte iestādē, pēc kuras 1. jūnijā pašvaldība saņēma Tiesībsarga atzinumu.
Tiesībsarga atzinumā tika norādīts uz nepilnībām dokumentācijā un aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā. Līdzīgas problēmas tika identificētas arī pašvaldības veiktajā auditā.
Izvērtējot audita rezultātus, Tiesībsarga atzinumu un citu pašvaldības rīcībā esošo informāciju, secināts, ka kapitālsabiedrības pārvaldībā nav nodrošināta pietiekami efektīva procesu vadība un uzraudzība, kas nepieciešama iestādes darbības organizēšanai un pārvaldībai saskaņā ar labas pārvaldības principiem.
Lai nodrošinātu iestādes darbības nepārtrauktību, valdes locekļa pienākumu izpilde uz laiku uzticēta SIA “Tukuma slimnīca” valdes loceklei Domnikijai Putniņai, savukārt sociālās jomas darba koordinēšanu uz laiku nodrošina SAC “Rauda” vadītāja Ilva Dreimane.
Pašvaldība uzsver, ka iestāde turpina darbu ierastajā režīmā un visi iedzīvotājiem nepieciešamie pakalpojumi tiek nodrošināti nepārtraukti. Vienlaikus pašvaldība veiks nepieciešamos pasākumus, lai stiprinātu pārvaldības procesus un nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu.