Tavars: valsts stratēģiskā infrastruktūra ir salīdzinoši viegli ievainojama
Nesenais incidents, kurā hakerim izdevās uzlauzt AS "Latvijas valsts meži" (LVM) IT sistēmas un iegūt piekļuvi datiem, liecina, ka valsts stratēģiskā infrastruktūra kiberdrošības jomā ir salīdzinoši viegli ievainojama, piektdien intervijā TV3 sacīja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS).
Politiķis aicina visus resorus apzināt kiberdrošības caurumus savā saimniecībā un mācīties no šī incidenta. Tavars gan domā, ka kopumā valsts IT speciālisti ir gana labi, lai, atbildīgi veicot darbu, līdzīgu incidentu Latvijā būtu maz.
Tavars atkārtoja, ka Saeimas vēlēšanu norisei svarīgais elektroniskais vēlētāju reģistrs, pie kura sakārtošanas strādāja LVM, tika nodots valstij vēl pirms minētā incidenta un neesot apdraudēts. Kopumā "par vēlēšanām trauksmes zvanus noteikti nezvanām", izteicās politiķis.
Savukārt lielo IT iepirkumu jomā pastāvot iespēja, ka esošo sistēmu ar lielāko iepirkumu papildu izvērtēšanu saglabās arī pēc premjera Andra Kulberga (AS) izsludinātā moratorija beigām.
Kā ziņots, brīvdienās ir konstatēts kiberdrošības incidents "Latvijas valsts mežu" informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā, aģentūrai LETA apliecināja uzņēmumā.
Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas LVM uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas - "LVM GEO", karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne "Mednis". Tāpat ir atslēgtas arī vairākas LVM iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar LVM pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem.
Kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītāja Baiba Kaškina ir izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums. Uzbrucējs nosacīti neslēpjas - lai arī viņa personība nav zināma, viņš savas darbības aprakstījis kādā hakeru forumā, kurā lielījies "ar trofejām". Līdzīgi tas uzbrucis arī citiem uzņēmumiem citviet pasaulē. Uzņēmums ir vērsies Valsts policijā saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu.