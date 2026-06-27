Kristaps Gotfrīds.
Novadu ziņas
Šodien 09:40
Tukuma novada domes deputātu sastāvā darbu uzsācis jauns deputāts
Saistībā ar deputātes Ingas Priedes stāšanos 14. Saeimas deputātes amatā viņa uz laiku nolikusi Tukuma novada domes deputātes mandātu, informē pašvaldībā.
Pamatojoties uz Tukuma novada Vēlēšanu komisijas 2026. gada 17. jūnija sēdes protokolu Nr. 3, I. Priedes vietā no politiskās partijas "Latvijas Zaļā partija" saraksta uz laiku stājies Kristaps Gotfrīds.
Kristaps Gotfrīds ir Latvijas Basketbola savienības 3x3 basketbola projektu koordinators. Viņš aktīvi iesaistās sporta attīstības un jaunatnes iniciatīvās.
Tāpat viņš ir valdes loceklis biedrībā "Kandavas attīstībai", kur darbojas vietējās sabiedrības un attīstības jautājumos.