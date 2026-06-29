Tukuma bibliotēku turpmāk vadīs Dace Ernšteine
25. jūnija Tukuma novada domes sēdē deputāti Tukuma bibliotēkas vadītāja amatā apstiprināja Daci Ernšteini, informē pašvaldībā.
Viņa amata pienākumus sāks pildīt no 2026. gada 1. jūlija, pārņemot bibliotēkas vadību no ilggadējās vadītājas Irēnas Morītes.
Dace Ernšteine ir pieredzējusi bibliotēku speciāliste un kultūras projektu vadītāja ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi publiskajā sektorā. Viņas profesionālā darbība saistīta ar bibliotēku attīstību, kultūras projektu īstenošanu un sabiedrības iesaisti. Viņa ieguvusi akadēmisko bakalaura grādu bibliotēkzinātnē un informācijā, kā arī profesionālo maģistra grādu projektu vadībā.
Kopš 2022. gada augusta Dace Ernšteine strādā Tukuma bibliotēkā par Krājuma attīstības nodaļas vadītāju un bibliotēku informācijas sistēmas “Alise” administratori, vadot nodaļas darbu, koordinējot krājuma attīstību un digitālo risinājumu pilnveidi. Viņa nodrošina arī e-pakalpojumu attīstību, medijpratības apmācības un metodisko atbalstu novada bibliotekāriem.
Līdztekus darbam bibliotēkā kopš 2014. gada viņa ir biedrības “Koris Noktirne” valdes priekšsēdētāja, organizējot kultūras projektus, pasākumus un veicinot sabiedrības iesaisti kultūras aktivitātēs.
Iepriekš Dace Ernšteine strādājusi par projektu vadītāju Tukuma pilsētas Kultūras namā, savukārt laikā no 2017. līdz 2021. gadam, strādāja Tukuma novada domē par kultūras speciālisti. Arī iepriekšējā profesionālā pieredze cieši saistīta ar Tukuma bibliotēku – vairāk nekā desmit gadus viņa strādāja par galveno bibliotekāri un tīmekļa vietnes administratori, attīstot novadpētniecības datubāzes, digitālos pakalpojumus un izglītības programmas.
Jaunās vadītājas profesionālā pieredze apliecina plašas zināšanas bibliotēku nozarē, projektu vadībā, digitālo risinājumu attīstībā un kultūras procesu organizēšanā, veidojot stabilu pamatu Tukuma bibliotēkas turpmākajai attīstībai.