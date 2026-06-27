Garās Jāņu brīvdienas aizvadītas. Kad gaidāmas nākamās?
Pēc aizvadītajām Līgo un Jāņu brīvdienām daudziem Latvijas iedzīvotājiem nāksies apbruņoties ar pacietību. Nākamās garās brīvdienas būs tikai pēc gandrīz sešiem mēnešiem – gada nogalē.
Vasarā un rudenī garo brīvdienu nebūs
Saskaņā ar 2026. gada kalendāru jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī Latvijā būs tikai ierastās brīvdienas sestdienās un svētdienās.
Vienīgie valsts svētki rudenī būs Latvijas Republikas proklamēšanas diena – 18. novembris. Šogad tā iekrīt trešdienā, tāpēc papildu garās brīvdienas neveidosies.
Kad būs nākamās garās brīvdienas?
Nākamā iespēja atpūsties vairākas dienas pēc kārtas būs Ziemassvētku un Jaungada laikā.
24. decembrī, ceturtdien, būs Ziemassvētku vakars, 25. decembrī – pirmie Ziemassvētki, bet 26. decembrī – otrie Ziemassvētki. Tā kā 26. decembris iekrīt sestdienā, svētku periods saplūdīs ar ierastajām nedēļas nogales brīvdienām.
Savukārt 31. decembris, kas šogad ir ceturtdiena, ir svētku diena – Vecgada diena. Brīvdiena būs arī 2027. gada 1. janvāris – Jaungada diena, kam tūlīt sekos sestdiena un svētdiena.
Jāņem vērā arī tas, ka 23. un 30. decembris ir pirmssvētku dienas, tādēļ daudziem darbiniekiem darba diena būs par vienu stundu īsāka.