Nenomaksātā soda dēļ uzņēmējam nobloķēts bankas konts.
Sabiedrība
Šodien 09:21
Naudu noņem, bet brīdina tikai pēc tam! Uzņēmējs sašutis, ka nenomaksāta soda dēļ bloķēti uzņēmuma bankas konti
Nenomaksāta ātruma pārsniegšanas soda dēļ kādam uzņēmējam pēkšņi bloķēti uzņēmuma bankas konti. Kamēr parādnieks apgalvo, ka par naudas ieturēšanu brīdināts novēloti, zvērināti tiesu izpildītāji uzsver, ka šāda rīcība ir sekas ilgstošai saistību nepildīšanai.
Kā vēsta TV3 raidījums "Bez tabu", uzņēmējs tieši pirms plānotā tirdzniecības izbrauciena konstatējis, ka viņa uzņēmuma bankas konti ir bloķēti. Pēc saziņas ar tiesu izpildītāju noskaidrojies, ka ierobežojumi piemēroti laikus nenomaksāta soda dēļ. Uzņēmējs apgalvo, ka naudas līdzekļi ieturēti jau piektdien, bet oficiālu pieprasījumu jeb paziņojumu no tiesu izpildītāja viņš e-pastā saņēmis tikai nākamās nedēļas otrdienas rītā.
Savukārt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja vietniece Iveta Kruka raidījumam uzsver – tiesu izpildītāja rīcība ir tikai sekas, nevis cēlonis. Viņa norāda, ka visi iepriekšējie mēģinājumi sazināties ar uzņēmumu bijuši nesekmīgi.
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