Kiberdrošības eksperts skaidro, kādēļ kiberuzbrukums "Latvijas Valsts mežiem" nebija pārsteigums
Līgo brīvdienās notikušais AS "Latvijas valsts meži" (LVM) kiberdrošības incidents no jauna aktualizējis jautājumus par valsts IT sistēmu drošību. Kiberdrošības eksperts Nils Putniņš skaidro, kādēļ notikušo "nevar uzskatīt par pārsteigumu".
Jau ziņots, ka Līgo brīvdienās AS „Latvijas valsts meži“ (LVM) informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā tika konstatēts kiberdrošības incidents, kura dēļ tika atslēgtas publiskās sistēmas – „LVM GEO“, karšu pakalpojumi un medību lietotne „Mednis“ –, kā arī vairākas iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar LVM pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem. Uzņēmums strādā kopā ar CERT.LV; Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde sākusi resorisko pārbaudi.
Kas patiesībā notika – un kāpēc tas nav pārsteigums?
Putniņš norāda, ka spriežot pēc tā, ko uzbrucēji publiski apgalvojuši, un pēc līdzīgu incidentu gaitas citur, šis uzbrukums atgādina daudzus iepriekš redzētus gadījumus. "Šādu incidentu atkārtošanās modelis ir pazīstami jebkuram praktiķim. Turklāt, sākumpunkts mēdz būt nevis „izsmalcināts“, bet triviāls: internetam atvērta, nepietiekami atjaunināta sistēma ar publiski zināmu ievainojamību."
Atsaucoties uz CERT.LV novērojumiem, Putniņš norāda, ka vairums uzbrukumu notiek nevis tāpēc, ka hakeri atklāj pilnīgi jaunu, nevienam nezināmu ievainojamību - ekskluzīvus „nulles dienas“ draudus, bet gan tāpēc, ka organizācijas nav savlaicīgi salabojušas jau sen zināmus trūkumus vai ir kļūdaini konfigurējušas sistēmas.
"Šeit ir neērtā patiesība. Kamēr publiskajā telpā skan nomierinoši paziņojumi, profesionāļi atpazīst kadru no zināmā interneta komiksa – suns, kuru ielenkušas liesmas, saka „this is fine“," norāda eksperts, uzsverot, ka kiberdrošības profesionāļi regulāri saskaras ar gadījumiem, kad publiskie paziņojumi rada iespaidu, ka viss ir kārtībā, lai gan tehniskā realitāte ir sarežģītāka.
Necaurredzamība nav drošība
Putniņš norāda, ka Igaunija daļu no savām svarīgākajām valsts IT sistēmām veido kā atvērtā koda programmatūru. Tas nozīmē, ka šo sistēmu pirmkods ir publiski pieejams – to var apskatīt ne tikai sistēmas izstrādātāji, bet arī neatkarīgi kiberdrošības eksperti, universitāšu pētnieki un citi speciālisti. "Igaunija savas interneta balsošanas pirmkodu publicē atklāti, savukārt valsts datu apmaiņas slānis „X-Road“ ir atvērtā koda risinājums ar MIT licenci."
"Doma ir vienkārša: ja sistēmu var pārbaudīt jebkurš kompetents speciālists, kļūdas tiek atrastas un izlabotas ātrāk, un sabiedrība uzticas tam, ko spēj pārbaudīt, nevis tam, kas tai jāpieņem akli. Tikmēr Latvijā kritiskā – un pat vēlēšanu – programmatūra paliek slēgta."
"Es neaicinu rīt publicēt visu pirmkodu; tas būtu naivi. Bet pašreizējā nostāja ir otrs galējais punkts: necaurredzamība pēc noklusējuma," norāda eksperts, skaidrojot, ka sistēmu kods, arhitektūra un drošības pārbaudes gandrīz vienmēr nav pieejamas neatkarīgai pārbaudei.
"Tā ir „drošība caur neizpaušanu"– paļaušanās uz to, ka uzbrucējs nezinās, kā sistēma uzbūvēta. Uzbrucēji zina. LVM gadījums to apliecina. Necaurredzamība pasargā nevis sistēmu, bet priekšstatu par tās drošību," norāda Putniņš.
Piegādes ķēde ir jaunā frontes līnija
Kiberdrošības eksperts norāda, ka kopš 2024. gada 1. septembra Latvijā ir spēkā Nacionālās kiberdrošības likums, kas pārņem ES NIS2 direktīvu, savukārt kopš 2025. gada 2. jūlija – arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 397 „Minimālās kiberdrošības prasības“. "Abi dokumenti izceļ vienu un to pašu prioritāti: piegādes ķēdes drošību. NIS2 21. panta 2. punkta „d“ apakšpunkts to nosaka tieši – drošība attiecībās ar tiešajiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem. CERT.LV gada pārskatos piegādes ķēžu uzbrukumi gadu no gada minēti kā augošs risks; nozarē tie jau tiek raksturoti kā biežākās „ieejas durvis“ organizācijā."
"Kas piegādā programmatūru Latvijas publiskajam sektoram? Privātais sektors. Tā ir piegādes ķēde. CERT.LV likumā noteiktais fokuss un kapacitāte ir vērsti uz publisko sektoru, un ekspertu valstī ir tieši tik, cik ir," norāda Putniņš. "Taču kods, sistēmas un riski lielā mērā rodas privātajā pusē – tieši tur, kur valsts redzamība ir vājākā. Vēlēšanu sistēmas izstrāde, ko nodod trim valsts kapitālsabiedrībām, ir tā paša modeļa spilgts piemērs: drošība ir tik stipra, cik stiprs ir vājākais piegādātājs.
"Valsts pārbauda valsts iestādes. Bet programmatūru piegādā tirgus. Tieši tur drošības redzamība ir vājākā," uzskata eksperts.
Melnā kaste par zemāko cenu
Putniņš norāda, ka lielākā daļa publiskajam sektoram piegādātās programmatūras nekad nav izgājusi padziļinātu „baltās kastes“, proti, auditoriem nav pieejams sistēmas pirmkods, arhitektūra, dokumentācija un cita iekšējā informācija. Viņi nevar padziļināti pārbaudīt, kā sistēma darbojas un atrast arī tādas kļūdas, kuras no ārpuses nav redzamas.
"Šādi auditi ir dārgi, laikietilpīgi un tos reti pieprasa. Lielākā daļa auditu, ja tādi vispār notiek, ir „melnās kastes“ – joprojām vērtīgi, bet ar ierobežotu pārklājumu," pauž eksperts. ["Melnās kastes" audits nozīmē to, ka auditoriem nav pieejama iekšējā informācija. Viņi sistēmu pārbauda tā, kā to redzētu ārējs uzbrucējs: mēģina atrast ievainojamības, nezinot, kas "zem pārsega" notiek.]
"Tagad pievienojiet iepirkumu loģiku. Publisko iepirkumu likums formāli paredz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (51. un 52. pants) un pat mehānismu pret nepamatoti lētiem piedāvājumiem (53. pants). Praksē drošības pakalpojumos pārāk bieži uzvar zemākā cena. Kad sākas dempings, rezultāts ir paredzams: students, kas balansē starp universitāti un nepilnas slodzes darbu, dara, ko spēj – bet faktiskā situācija ir tālu no tā, ko sola iepirkuma papīri. Tas nav pārmetums jaunajiem speciālistiem; tas ir pārmetums sistēmai, kas kritiskās infrastruktūras pārbaudi pērk pēc lētākās stundas likmes."
Ja mēs nepublicējam, publicēs citi
Putniņš norāda, ka šeit mēs nonākam pie tā, kas viņu uztrauc visvairāk – un kur risinājums ir vistuvāk. "Latvijā darbojas CERT.LV koordinētās ievainojamību atklāšanas (CVD) platforma. Pētnieks, kas atrod ievainojamību, par to ziņo; Nacionālās kiberdrošības likuma 39. un 40. pants nosaka termiņus ziņošanai un novēršanai. Tas strādā. Bet ir robs: nav skaidra regulējuma par to, vai un kad Latvijas uzņēmums vai pētnieks drīkst publicēt savus atradumus – vai drīkst publicēt PoC (koncepta pierādījumu) pēc tam, kad ievainojamība novērsta. „Publiskoto ziņojumu“ sadaļa pastāv, taču publicēšana ir reta un nesistēmiska."
"Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka publicēti, kvalitatīvi atradumi ir tieši tas veids, kā Latvijas drošības profesionāļi mācās cits no cita un aug. Universitātēm tie ir mācību materiāli ar reālu kontekstu; studentiem – īsti gadījumi, ko analizēt, nevis abstrakti vingrinājumi. Tā veidojas vietējā ekspertīze un nozares briedums."
"Un, ja mēs to nedarām paši, to izdara citi. Lietuvas „Critical“ publicēja detalizētu analīzi par personas datu izgūšanu, izmantojot „eParaksts“ parakstīšanas pārlūka paplašinājumu. Austrijas SEC Consult publicēja attālinātās koda izpildes ievainojamību Latvijā veidotajā laika uzskaites lietotnē „DeskTime“. Tie ir kvalitatīvi, atbildīgi pētījumi – bet tie ir ārvalstu firmu pētījumi par Latvijas produktiem, un no tiem gūtā mācība paliek ārpus Latvijas. Sēžot necaurredzamības burbulī, mēs nepasargājam savu reputāciju – mēs to pasliktinām: vietēju atradumu vietā, kas padarītu stiprākus mūs visus, mēs ļaujam savām drošības problēmām aiziet globālā apritē, atstājot „bitus kaut kur tur ārā“ un neiegūstot neko savai izglītībai un briedumam. Vai tas tiešām ir labāk?"
Ko ar to darīt?
Eksperts norāda, ka risinājums nav vēl viens likums vai vēl viens audits ķeksīšu pēc. Tā ir attieksmes maiņa četros virzienos:
1. Ciešāka un godīgāka publiskā un privātā sektora sadarbība. "Valsts kapacitāte pēc definīcijas ir ierobežota; ekspertīze atrodas tirgū. Padziļinātiem „baltās kastes“ auditiem kritiskajām un piegādes ķēdes sistēmām jākļūst par normu, ne izņēmumu – un tie jāveic akreditētiem, valsts atzītiem auditoriem, ne tikai tam, kurš piedāvāja lētāk. Latvijā jau ir auditori, kas iekļauti oficiālajā cyber.gov.lv reģistrā un drīkst veikt NIS2 un Nacionālās kiberdrošības likuma atbilstības auditu paši, ne tikai tam sagatavot."
2. Iepirkumos kvalitātei jāsver vairāk par cenu. "Mehānisms pret nepamatoti lētiem piedāvājumiem (53. pants) jau pastāv – to vajag piemērot drošības pakalpojumiem pēc būtības, nevis formāli."
3. Caurredzamība pēc noklusējuma, ne necaurredzamība. "Sākot ar kritisko un vēlēšanu programmatūru. Igaunijas modelis ir pieejams atklāti un strādā jau gadiem."
4. Skaidri noteikumi par ievainojamību publicēšanu. "Lai vietējie atradumi paliktu vietējā apritē, veidotu vietējo ekspertīzi un parādītu reālu kiberdrošības briedumu – nevis aizplūstu kā ārvalstu firmu virsraksti. Necaurredzamība nav stratēģija. Tā ir cerība. Un cerība nav kontrole," rezumē Putniņš.
Mainīsim domāšanu
Tāpat viņš norāda, ka mums esot jāmaina domāšana. "Kiberdrošību joprojām uztver kā apgrūtinājumu – pienākumu, ko izpilda ķeksīša pēc. Pētniekus, kas atbildīgi ziņo par ievainojamībām, labākajā gadījumā sagaida attieksme „paldies par informāciju, uz redzēšanos“."
"Latvijā izstrādātajai programmatūrai publiski ievainojamību identifikatori (CVE) praktiski netiek piešķirti – un par pašu šādas prakses pastāvēšanu daudziem izstrādes uzņēmumiem ir maz zināms. Tomēr kiberdrošība ir cieši saistīta ar pašas programmatūras, vietņu, platformu un biznesa loģikas kvalitāti – un jo īpaši ar veiktspēju, kas Latvijā pierādāmi un konsekventi klibo."
"Nedroša sistēma gandrīz vienmēr ir arī nekvalitatīvi uzbūvēta sistēma ar tehnoloģisko parādu. Un incidentu skaits, kā liecina CERT.LV statistika, ir dubultojies. Tas nav apgrūtinājums – tā ir absolūta nepieciešamība," uzsver eksperts.
"Un, zinot mūsu kiberdrošības speciālistu deficītu, tos, kas brīvprātīgi, brīvajā laikā sniedz papildu artavu kopējai digitālajai drošībai, mums vajadzētu īpaši novērtēt," uzskata Putniņš.