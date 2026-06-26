Garāmbraucējs palīdz no auto izvilkt trīs gadus vecu bērnu - Saldus novadā notikusi smaga sadursme
Trešdien, 24. jūnijā, Saldus novada Jaunauces pagastā smaga avārija uz grants ceļa gandrīz beidzās ar traģēdiju, kad automašīna, kuru vadīja 44 gadus veca sieviete un kurā atradās trīs gadus vecs bērns, nobrauca no autoceļa un ietriecās kokā.
Kā norāda TV3 raidījums "Degpunktā", pēc sadursmes autovadītāja bija iespiesta automašīnā un tika atbrīvota tikai pēc glābēju ierašanās, savukārt trīs gadus veco bērnu no sasistā spēkrata izcelt palīdzēja kāds garāmbraucējs.
Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova informēja, ka negadījumā cieta gan automašīnas vadītāja, gan trīsgadīgais bērns, kuri pēc notikušā tika nogādāti ārstniecības iestādē. Bet "Degpunktā" skaidro, ka gan sieviete, gan bērns guvuši vidēji smagus miesas bojājumus.
Iespējams, bērns automašīnā nebija kārtīgi piesprādzēts, kādēļ arī guvis dažādas traumas galvas apvidū.
"Šajā gadījumā varam runāt arī par uzmanību uz ceļa, ka ir ļoti, ļoti svarīgi koncentrēties automobiļa vadīšanai, nenovērst uzmanību ne uz bērnu, ne uz radio regulēšanu, ne kaut kā meklēšanu mobilajā tālrunī," norāda CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis. Viņš uzsver, ka nekādā gadījumā nedrīkst turpināt vadīt auto, ja acis ir novēstas no autoceļa. Par notikušo sākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi negadījuma apstākļi.
Vairāk skaties VIDEO!