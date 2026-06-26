Sieviete Vecāķu pludmalē.
Sabiedrība
Šodien 07:25
Piektdien gaiss iesils līdz +27 grādiem
Piektdien lielākajā daļā Latvijas teritorijas gaidāms saulains laiks, prognozē sinoptiķi.
Vien austrumos debesis būs daļēji mākoņainas. Saglabāsies lēns vējš un nokrišņi nav gaidāmi. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +22…+27 grādu atzīmei, bet vietām līča piekrastē būs par kādu grādu vēsāk. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Vējš turpinās pūst lēni, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.