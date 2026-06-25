Dmitrijs Jahvarovs (foto: Valsts policija)
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Vakar 23:56
Meklē Francijā pazudušo Dmitriju Jahvarovu
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1975. gadā dzimušo Dmitriju Jahvarovu, ar kuru nav izdevies sazināties kopš 19. jūnija. Vīrietis atradās Francijā, taču precīza atrašanās vieta nav zināma.
Dmitrijs Jahvarovs (foto: Valsts policija)
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67085981.