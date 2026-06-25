Uldis Kalkovskis (foto: Valsts policija)
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Vakar 23:16
Meklē 1978. gadā dzimušo Uldi Kalkovski, kurš maija vidū devās uz Lietuvu un pazuda
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1978. gadā dzimušo Uldi Kalkovski, kurš šī gada 16. maijā devās uz Lietuvu, iespējams – Kauņu, Viļņu vai Klaipēdu, tomēr precīza vīrieša atrašanās vieta nav zināma, kā arī kopš 20. maija ar viņu vairs nav izdevies sazināties.
Uldis Kalkovskis (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 175 cm, spēcīgas miesas būves, tumšas krāsas mati. Bija ģērbies brūnā ādas jakā, zilās džinsu biksēs, tumši pelēkā adītā džemperī ar īsām piedurknēm, kājās brūni sporta apavi un līdzi paņemta mugursoma ar uzrakstu "JYSK". Vīrietim ir veselības problēmas.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67950255; 67085938!