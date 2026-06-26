Vienota veloceļa ideja - savienot Rīgu ar Pierīgas pašvaldībām
“Jauni veloceliņi noteikti uzlabo Pierīgas mobilitāti. Lielas investīcijas kvalitatīvas infrastruktūras izveidei vienmēr raisa diskusijas, vai to izmantos vai ne, tomēr mēs redzam – ja tā tiek izveidota arī droša, cilvēkiem ir lielāka motivācija to izmantot, braucot ne tikai uz darbu, bet arī brīvdienās kopā ar ģimeni,” saka Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Šimiņa-Neverovska.
Noslēgumam tuvojas projekts par vienotas veloceļu infrastruktūras attīstību 52 kilometru garumā ar Atveseļošanas fonda (AF) finansējumu 34,5 miljonu eiro apmērā. To īsteno Rīgas, Ropažu novada, Ķekavas novada, Mārupes novada un Ādažu novada pašvaldības. Veloceļu posmu garums ir iespaidīgs, piemēram, Mārupes novadā vien izbūvēti 9,5 kilometri jaunas veloinfrastruktūras, kas savieno Rīgu ar Mārupi, Jaunmārupi, Babīti un Piņķiem.
Vairāk nekā simts jauni koki
Līdzīgi kā citviet, arī Mārupes pašvaldībā sagatavošanās darbi sākās jau 2022. gadā, kad tika veikta priekšizpēte, lai izstrādātu tehniski un ekonomiski pamatotus risinājumus.
Būvprojektu izstrāde sākta 2023. gadā, un projektēšanas procesā pašvaldība organizējusi tikšanās ar iedzīvotājiem, lai informētu par risinājumiem un uzklausītu viedokļus. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 481 170 eiro (t.sk. PVN 21 %), no kurām 2 877 000 eiro ir AF finansējums un 604 170 eiro – Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējums. Papildus tam no pašvaldības budžeta segtas projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kā arī daļa būvniecības izmaksu.
Pirmais posms gar Ziedkalnu ielu un Mazcenu aleju Jaunmārupē nodots ekspluatācijā 2024. gada jūnijā. Atlikušo sešu posmu būvniecība sākta 2025. gada martā, un šī gada sākumā ekspluatācijā tika nodots noslēdzošais – Dzelzceļa ielas un Tīraines posms. Projektā īpaša uzmanība pievērsta vides pieejamībai – pieejās paredzētas bezšķēršļu zonas, krustojumos ierīkotas punktotas taktilā bruģa joslas. Vietās, kur gājēju/veloceļš šķērso brauktuves vai piebraucamos ceļus, izmantoti tādi risinājumi kā izceltas gājēju pārejas, horizontālais marķējums un atšķirīga krāsa, lai uzlabotu redzamību un novērstu bīstamību.
Kā stāsta Mārupes novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Ilze Krēmere, projekta apjomu ilustrē fakts, ka tikai Dzelzceļa ielas un Tīraines posmā iestādīts vairāk nekā 100 koku. Tas ir tikai viens no ieguvumiem Mārupes novada pašvaldībai, īstenojot vienu no nozīmīgākajiem veloinfrastruktūras attīstības projektiem pēdējos gados.
Motivācija atteikties no auto lietošanas
“Vislielākais ieguvums ir pašiem Mārupes novada iedzīvotājiem, kuri ikdienā pārvietojas starp Mārupi, Jaunmārupi, Babīti, Piņķiem un Rīgu. Jaunā veloinfrastruktūra nodrošina drošāku, ērtāku un nepārtrauktu pārvietošanos gan velosipēdistiem, gan gājējiem, samazinot nepieciešamību izmantot automašīnu īsākos ikdienas braucienos,” uzsver Ilze Krēmere. Kvalitatīvi un savstarpēji savienoti veloceliņi ir viens no galvenajiem faktoriem, kas motivē iedzīvotājus biežāk atteikties no automašīnas. “Var sagaidīt, ka arī Mārupes novadā šī infrastruktūra veicinās aktīvāku dzīvesveidu un zaļākas mobilitātes izvēles.” Pašvaldība, īstenojot projektu “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā”, izbūvējusi divus reģionāla mēroga velomaršrutus, nodrošinot savienojumu starp Rīgu un vairākām apdzīvotām vietām Mārupes novadā.
- Velomaršrutā Rīga (pilsētas robeža)–Mārupe–Jaunmārupe izbūvēti četri posmi: Ziedkalnu ielas posms, Mazcenu alejas posms, Vecozolu un Rožu ielas posms, Dzelzceļa ielas un Tīraines posms.
- Velomaršrutā Rīga (pilsētas robeža)–Babīte–Piņķi izbūvēti trīs posmi: Priežciema posms, Babītes posms un Piņķu posms.
Izaicinājums – dialogs ar iedzīvotājiem
Ilze Krēmere neslēpj, ka lielākie izaicinājumi projektā saistīti tieši ar sabiedrības iesaisti. Piņķu posmā realizēts īsāks posms, nekā sākotnēji bija iecerēts, iedzīvotāji iebilduši pret veloceliņa novietojumu posmā no Jūrmalas ielas līdz Piņķu ūdenskrātuvei, paralēli piebraucamajai ielai pie daudzdzīvokļu mājas, kā arī pret sabiedriskā transporta pieturas šķērsošanu. “Tika rīkota atkārtota tikšanās ar iedzīvotājiem, kā rezultātā, lai neapdraudētu projekta realizāciju un izpildes termiņus, Mārupes novada pašvaldība pieņēma lēmumu sadalīt Piņķu posma realizāciju būves kārtās.”
Šāds risinājums nodrošinājis galveno – kopējā maršruta nepārtrauktu savienojamību ar Rīgas pilsētu. Piņķu posma otrās kārtas būvprojekts jau sagatavots, un pašvaldība turpina dialogu ar iedzīvotājiem par labāko risinājumu šajā posmā.
Savukārt Mārupes posmā iedzīvotāji protestēja par viena koka nozāģēšanu veloceliņa maršrutā, tāpēc tika pārprojektēts risinājums un šajā posmā veloceliņš pārgāja ielas otrā pusē. Tāpat bija iebildumi par atpūtas vietas izveidošanu daudzdzīvokļu ēkas tuvumā, un atpūtas vietu veloceliņa ērtībām pārcēla citā vietā. “Zaļā zona projektā ir kļuvusi tikai plašāka,” piebilst Ilze Krēmere, “jo ir iestādīts daudz jaunu koku un krūmu, kas papildina rekreācijas funkciju.”
Drošība – viens no lielākajiem ieguvumiem
Veloceļu infrastruktūras attīstība ir viens no AF finansētiem pasākumiem Satiksmes ministrijas (SM) īstenotajā Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšanas reformā. SM šī bija pirmā pieredze ar šādu Eiropas Komisijas AF projektu, kurā nācās izstrādāt savu reformu, kā piešķirtos līdzekļus varētu visefektīvāk apgūt. Elīna Šimiņa-Neverovska vērtē, ka visas iesaistītās Pierīgas pašvaldības ir tikušas galā ar uzdevumu izstrādāt drošu un apjomīgu veloinfrastruktūru. “Bija svarīgi, lai šīs izvēlētās Pierīgas pašvaldības iekļaujas Rīgas veloceliņu koridorā. Tas nozīmē, lai tad, kad mēs braucam, mums vienā brīdī nebeidzas izvēlētais ceļš. Šajā projektā cilvēks var braukt dažādos virzienos, piemēram, sākt no Ādažiem un nokļūt Mārupē,” stāsta SM pārstāve.
Viņa uzsver, ka visas pašvaldības ir strādājušas ļoti atbildīgi un izdarījušas lielu un pozitīvu darbu, lai būtu kopējais ieguvums. Novērots, ka cilvēki, kas iepriekš ar velosipēdu brauca pa braucamās daļas malu, tagad izvēlas drošu velo infrastruktūru. Nodalot ceļu autotransportam un velosipēdiem, ir panākta ceļu satiksmes drošība.
“Mēs ceram, ka tas būs būtisks ieguvums arī ceļu satiksmes negadījumu skaita mazināšanā. Kad viss būs pabeigts, mēs varēsim šo projektu pilnībā novērtēt, bet jau tagad izskatās, ka mērķis ir sasniegts. Un, protams, veloceliņu izmantošana sniedz arī veselības ieguvumus un pozitīvu lādiņu ikdienā, kas nav mazsvarīgi,” saka ir Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece.
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