Tuvojoties svelmes vilnim, ūdens sasilis Latvijas ūdenstilpēs.
Sabiedrība
Šodien 17:46
Meteorologi iepriecina peldētājus
Iestājoties siltākam laikam, Latvijas ūdenstilpēs paaugstinās ūdens temperatūra, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.
Ceturtdienas rītā ūdens temperatūra Daugavā bija plus 20, plus 22 grādi, Latgales upēs plus 15, plus 21 grāds.
Zemgales un Kurzemes upēs ūdens temperatūra ir no plus 17 līdz plus 22 grādiem, bet Vidzemes nedaudz vēsāks - plus 14, plus 19 grādi.
Ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens iesilis līdz plus 18, plus 22 grādiem.
Savukārt Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē ūdens iesilis līdz plus 15, plus 20 grādiem.
Tuvākajās dienās gaidāms sauss un silts periods, līdz ar to ūdens ūdenstilpēs sāks straujāk iesilt.