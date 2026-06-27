Militārā ekipējuma veikals "MilCamp" stingri noraida apsūdzības genocīdā un apsver iespēju vērsties tiesā
Jūnija vidū nereģistrētā kustība “Par brīvu Palestīnu” sociālajos tīklos izteica skaļus apgalvojumus par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un militārā ekipējuma uzņēmumu "MilCamp", apsūdzot tos līdzdalībā genocīdā.
Kustība apgalvoja, ka "uzņēmums tirgo Izraēlas zīmola “Agilite” preces, kuras esot testētas genocīda un kara noziegumu laikā Palestinā un Libānā", kā arī personīgi apsūdzēja "MilCamp" īpašnieku Ilmāru Šķesteri par to, ka "viņš līdzdarbojas ar šiem kara noziegumiem un genocīdu".
Uzņēmuma īpašnieks Šķesters Jauns.lv kustības izplatītos apgalvojumus nodēvējis par "personiskiem apmelojumiem un apsūdzībām smagos noziegumos". "Mēs tos vērtējam kā klaju dezinformāciju un mēģinājumu politizēt pilnībā legālu komercdarbību. Šādi izteikumi mērķtiecīgi grauj uzņēmuma un tā vadības reputāciju, tādēļ mēs fiksējam šos gadījumus un paturam tiesības aizsargāt savas likumīgās intereses Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā," uzsver Šķesters.
Viņš norāda, ka "MilCamp.eu" ir Latvijas uzņēmums, kas nodarbojas ar pilnībā legālu militārā, taktiskā un āra ekipējuma tirdzniecību. "Mūsu sortimentā ir dažādu valstu ražotāju preces, tai skaitā zīmols "Agilite", kas ir pasaulē augsti atzīts profesionāļu vidū," norāda uzņēmuma īpašnieks.
"Šī ražotāja produkcija nav pakļauta nekādām starptautiskām sankcijām vai tirdzniecības ierobežojumiem, un tā tiek brīvi un likumīgi tirgota visā Eiropas Savienībā," uzsver Šķesters.
Tāpat viņš piebilst, ka uzņēmuma galvenā mērķauditorija ir Latvijas karavīri, zemessargi, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki un NATO sabiedrotie un "MilCamp" misija ir nodrošināt visaugstākās kvalitātes un funkcionalitātes ekipējumu tiem cilvēkiem, kuri ikdienā rūpējas par mūsu valsts drošību un aizsardzību".