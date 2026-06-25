Liepājā aicina nebarot kaijas, vārnas un citus putnus pie daudzdzīvokļu namiem
Liepājas pašvaldība aicina iedzīvotājus nebarot kaijas un vārnas un rūpīgi aizvērt atkritumu konteineru vākus, lai mazinātu putnu pulcēšanos pie mājām un uzlabotu pilsētvides tīrību. Pārtikas izmešana nepiemērotās vietās var tikt sodīta, un informatīvie plakāti aicina ievērot kārtību dzīvojamo namu tuvumā.
Liepājas valstspilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus nebarot kaijas, vārnas un citus savvaļas putnus pie daudzdzīvokļu namiem, pagalmos, pie atkritumu konteineriem, kā arī no balkoniem un logiem. Vienlaikus iedzīvotāji aicināti rūpīgi aizvērt atkritumu konteineru vākus, lai samazinātu putniem pieejamos barības avotus pilsētvidē.
Pašvaldība ik pa laikam saņem iedzīvotāju sūdzības par kaiju un vārnu radītajām neērtībām daudzdzīvokļu namu pagalmos. Visbiežāk tiek norādīts uz netīrību, ēku fasāžu, balkonu un automašīnu noķēzīšanu, kā arī atkritumu iznēsāšanu no konteineriem.
Vienlaikus novērojams, ka daļa iedzīvotāju regulāri piebaro putnus, izmetot maizi un citus pārtikas produktus pagalmos, zālienos vai pa logiem. Lai gan šāda rīcība bieži tiek veikta ar labiem nodomiem, tā rada papildu barības avotus un veicina kaiju un vārnu pulcēšanos dzīvojamo māju tuvumā.
Ornitologi un dabas pētnieki norāda, ka savvaļas putniem cilvēku papildu piebarošana nav nepieciešama. Kaijas un vārnas ir labi pielāgojušās dzīvei pilsētā un spēj pašas atrast sev nepieciešamo barību. Regulāra piebarošana maina putnu dabisko uzvedību, veicina to pulcēšanos pie dzīvojamām mājām un palielina konfliktus starp cilvēkiem un putniem.
Īpaši būtiska ir pareiza atkritumu apsaimniekošana. Atvērti atkritumu konteineri kalpo kā viegli pieejams barības avots, tādēļ kaijas un vārnas regulāri uzturas dzīvojamo māju tuvumā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un namu apsaimniekotājus nodrošināt, ka konteineru vāki pēc lietošanas vienmēr tiek aizvērti.
Pašvaldība atgādina, ka pārtikas produktu un pārtikas atlieku izmešana ārpus tam paredzētām atkritumu savākšanas vietām neatkarīgi no nolūka, tostarp putnu piebarošanai, ir uzskatāma par atkritumu izmešanu vidē, nepiemērotā vietā. Par šādu rīcību pašvaldības amatpersonas var uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu, jo pārtikas produktu vai pārtikas atlieku izmešana uz zemes, zālienā, pie ēkām vai pa logu ir vērtējama par atkritumu izmešana tam neparedzētā vietā. Atkarībā no konstatētajiem apstākļiem personai var tikt piemērota administratīvā atbildība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Lai informētu iedzīvotājus un mazinātu putnu piebarošanu dzīvojamo māju tuvumā, Liepājas pašvaldība ir sagatavojusi informatīvu plakātu "Lūdzu nebarot putnus ēkas tuvumā". Pašvaldība aicina daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājus, dzīvokļu īpašnieku biedrības un iedzīvotājus to izvietot kāpņu telpās, pie ieejām, uz informatīvajiem stendiem vai atkritumu konteineru laukumu teritorijās.
Putnu radīto neērtību mazināšanā svarīga ir ikviena iedzīvotāja iesaiste. Nebarojot savvaļas putnus, neatstājot pārtikas atliekas publiskās vietās un rūpīgi aizverot atkritumu konteinerus, iespējams samazināt kaiju un vārnu pulcēšanos pie dzīvojamām mājām un veidot tīrāku, sakoptāku pilsētvidi.